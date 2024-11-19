İtalya Eğitim Bakanı'na Tepki - Son Dakika
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İtalya Eğitim Bakanı'na Tepki

Bakan Valditara'nın cinsel şiddet açıklaması göçle ilişkilendirildiği için eleştirildi.

19.11.2024 15:50
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İtalya Eğitim Bakanı Giuseppe Valditara'nın ülkede cinsel şiddet hadiselerindeki artışın "bir şekilde yasa dışı göçten kaynaklanan marjinalleşme ve sapkınlık biçimleriyle bağlantılı" olduğunu söylemesi, tepkiyle karşılandı.

Ülkede geçen yıl İtalyan erkek arkadaşı tarafından kaçırılıp öldürülen 22 yaşındaki Giulia Cecchettin adına babası Gino Cecchettin tarafından kurulan vakfın Temsilciler Meclisi'nde yapılan tanıtımına video mesaj gönderen Bakan Valditara'nın mesajında sarf ettiği sözler tartışma konusu oldu.

Valditara, video mesajında İtalya'da ataerkilliğin kalmadığını savunarak "Cinsel şiddet hadiselerindeki artışın, bir şekilde yasa dışı göçten kaynaklanan marjinalleşme ve sapkınlık biçimleriyle de bağlantılı olduğunu görmezlikten gelmemeliyiz." diye konuştu.

Valditara'nın sözleri, öldürülen Giulia Cecchettin'in ailesi başta olmak üzere, sol muhalefetin tepkisine yol açtı.

Giulia'nın kız kardeşi Elena Cecchettin sosyal medya hesabından, "Babam şiddeti önlemek için çok büyük bir şey yaptı, hükümet ne yapıyor? Giulia, beyaz ve saygın bir İtalyan çocuk tarafından öldürüldü." paylaşımında bulundu.

Ana muhalefetteki Demokratik Parti (PD) Senatörü Marco Meloni yaptığı açıklamada, "Valditara'nın sözleri ahlaksızca. Her türlü nezaket duygusunun önüne geçti ve onun adına utanıyorum." dedi.

Daha Fazla Avrupa Partisi lideri Riccardo Magi de Eğitim Bakanı Valditara'nın sözlerine tepki göstererek "Açıklaması her istatistikle çelişiyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan veriler açıkça söylüyor. İtalya'daki kadın cinayetlerinin yüzde 80'inden fazlası İtalyan vatandaşları tarafından işleniyor. Valditara utanmalı. Onun yaptığı yalnızca utanmazca bir ırkçılık, üstelik bunu Giulia Cecchettin'e adanmış vakfın tanıtımı sırasında yaptı." ifadelerini kullandı.

Yeşil-Sol İttifakı (AVS) Senatörü Aurora Floridia ise cinsiyete dayalı şiddettin pasaportu olmadığını savunarak "Bakan Valditara bir kez daha sorumsuz ve asılsız açıklamalarda bulunuyor. Kadınlara yönelik şiddetteki artışı yasa dışı göçe bağlamak ve göçmenlerin sırtından propaganda yapmak son derece ciddidir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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