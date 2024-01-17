İtalya, Slovenya ile sınır kontrollerini 5 ay daha uzattı

İtalya hükümeti, Avrupa Birliği (AB) üyesi ve Şengen ülkesi Slovenya ile kara sınırındaki kapılarda uyguladığı sınır kontrollerinin süresini 5 ay daha uzattığını bildirdi.

İtalya İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Slovenya sınırındaki sınır kontrolleri uygulamasının, 19 Ocak'tan itibaren 5 ay daha yürürlükte olacağı belirtildi.

Açıklamada, İtalyan hükümetinin bu kararının, İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi tarafından bugün AB makamlarına bir nota ile iletildiği ifade edildi.

Sınır kontrollerinin süresini uzatma kararının, İtalya'ya gelen düzensiz göçmenler arasında teröristlerin sızma riskinin devam etmesi ve Balkan rotasından en büyük akışın Slovenya ile olan kara sınırından olması nedeniyle alındığı kaydedildi.

İtalya'da Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümeti, Ekim 2023'te Avrupa ve Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler sebebiyle Slovenya ile kara sınır kapılarındaki kontrolleri yeniden uygulama kararı almıştı.

İtalya'nın 21 Ekim 2023'te Slovenya ile başlattığı sınır kontrolü uygulamasının arkasından Slovenya da aynı gün Hırvatistan ve Macaristan ile sınır kontrolüne başlamıştı.

Slovenya, geçen aralık ayında, bu iki ülkeye yönelik sınır kontrollerini Haziran 2024'e kadar uzattığını açıklamıştı.