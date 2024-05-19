İtalya'ya gitmek için tekneyle yola çıkan 23 Tunuslu kaçak göçmen kayıp

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TUNUS, 19 Mayıs (Xinhua) -- İtalya'ya gitmek için tekneyle yola çıkan 23 Tunuslu kaçak göçmenden haber alınamıyor.

Tunus Ulusal Muhafızları tarafından Cumartesi günü Facebook'ta yapılan açıklamaya göre, 23 Tunuslu göçmenden oluşan grup, 3 Mayıs'ta gece geç saatlerde Akdeniz'i geçip İtalya'ya yasadışı yollardan girmek üzere ülkenin kuzeybatısındaki Nabeul vilayetinin Korba sahilinden ayrıldı.

"23 kişinin aileleri 14 ve 15 Mayıs tarihlerinde kendileriyle irtibatı kaybettiklerini bildirdi" denilen açıklamada, kayıp göçmenleri arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Bu arada Tunus güvenlik birimleri yasa dışı yolculuğu organize eden beş kişiyi tutukladı.

Orta Akdeniz'de yer alan Tunus, Avrupa'ya düzensiz giriş yapmak isteyen göçmenlerin ana çıkış noktalarından biri. Tunus yetkilileri tarafından alınan sıkı tedbirlere rağmen, Tunus kıyılarından yapılan yasadışı geçişler giderek artıyor.