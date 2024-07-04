İtfaiye eri Sarsılmaz, depremzede ile dünya evine girdi - Son Dakika
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İtfaiye eri Sarsılmaz, depremzede ile dünya evine girdi

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Ankara İtfaiyesi çalışanı Cebrail Sarsılmaz, 6 Şubat Depremi'nde Kahramanmaraş'taki Müjde Apartmanı'nın enkazından kurtardığı Sinem Kaynak ile evlendi. Sarsılmaz, olayın trajik olmasına rağmen mutlu bir sona ulaşmaktan heyecanlı olduğunu belirtirken, Kaynak ise hayatın devam ettiğini ve mutlu olduklarını söyledi.

04.07.2024 10:01
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İtfaiye eri Sarsılmaz, 6 Şubat depreminde enkazdan kurtardığı depremzede ile dünya evine girdi

ANKARA - Ankara İtfaiyesi çalışanı Cebrail Sarsılmaz, 6 Şubat Depremi'nde Kahramanmaraş'taki Müjde Apartmanı'nın enkazından kurtardığı Sinem Kaynak ile dünya evine girdi.

Aşık Veysel Nikah Salonunda gerçekleştirilen nikah töreninde İtfaiye Daire Başkanı Ali Levent Çeri ve Arama Kurtarma Şube Müdürü Hüseyin Turan, çiçeği burnunda çiftin nikah şahitliğini yaptı.

"Trajik bir olaydan böyle mutlu bir sona kavuştuk"

Trajik bir olaydan mutlu bir son çıkmasından dolayı hem kendi hem de eşi adına heyecanlı olduğunu söyleyen Ankara İtfaiye eri Cebrail Sarsılmaz, "6 Şubat depreminde arama kurtarmada 13 gün görev aldım. Kahramanmaraş'ta Müjde Apartmanı'ndan eşimi ve kardeşini canlı olarak enkazdan çıkardık. Farklı ve anlatılamayacak bir duygu. Trajik bir olaydan böyle mutlu bir sona kavuştuk" dedi.

Sinem Kaynak ise şu ifadelerini kullandı:

"Olumsuz bir olay neticesinde bir araya gelsek de enkazdan çıkarılan şanslı birkaç kişiydik. Ertesinde hayat bizi birleştirdi. İçimizde buruk bir hüzün var. Hem kendi kayıplarımız hem diğer kayıplar için üzgünüz ancak hayat devam ediyor, mutluyuz."

Kaynak: İHA

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