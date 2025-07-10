İTFAİYE EKİPLERİNE BIÇAKLA SALDIRDI
Bursa'da 3 katlı tekstil atölyesinin çatı katında çıkan yangın 1,5 saatte söndürülürken, iş yeri sahibi olduğu iddia edilen kişi, soğutma çalışmalarını sürdüren itfaiye ekiplerine bıçakla saldırdı. Arbedeye müdahale eden polis, saldırganı biber gazıyla etkisiz hale getirdi.
Haber: Hüseyin SEZGİN/Bursa,
Son Dakika › Güncel › İtfaiyeye Bıçaklı Saldırı! - Son Dakika
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