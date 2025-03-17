İTO 14 Mart Tıp Haftası Plaket Töreni

(İSTANBUL) İstanbul Tabip Odası (İTO) tarafından her yıl 14 Mart Tıp Haftası'nda düzenlenen ve meslekte 70, 65, 60, 50, 40 ve 25 yılını doldurmuş hekimlere plaketlerin verildiği hizmet plaket töreni Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleştirildi. Hekimler törende, hem dönem ve sınıf arkadaşlarıyla buluşmanın mutluluğunu hem de meslekte onlarca yılı geride bırakmanın gururunu yaşadı.

İTO her yıl 14 Mart Tıp Haftası'nda düzenlediği meslekte 70, 65, 60, 50, 40 ve 25 yılını doldurmuş hekimlere plaket verilen hizmet plaket töreni, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleştirildi. Sunuculuğunu Dr. Benan Koyuncu ile Dr. Haydar Can Dokuyan'ın yaptığı törene katılan hekimler hem dönem ve sınıf arkadaşlarıyla buluşmanın mutluluğunu hem de meslekte onlarca yılı geride bırakmanın gururunu yaşadı. Sabah saatlerinde yapılan 70'inci, 65'inci ve 60'ıncı yıl hizmet plaket töreninin ardından 14 Mart Tıp Haftası Ödül Töreni'ne geçildi. Ödül töreninin ardından meslekte 50. 40. ve 25. yılını dolduran hekimler hizmet plaketlerini, İTO Yönetim Kurulu üyelerinden ve seçilmiş kurullarda görev alan hekimlerden aldılar.