İTÜ, 20 Alanda Türkiye Birincisi

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarının 2024-2025 dünya alan sıralamasında 20 alanda Türkiye birincisi oldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre İTÜ, URAP 2024-2025 dünya alan sıralamasında 78 bilim alanından 28'inde yer aldı ve bu sayıyla Türkiye'yi sıralamada en fazla sayıda alanla temsil eden üniversite oldu.

İTÜ, dünya üniversiteleri arasında "polimer bilimleri" alanında 59'uncu sırada konumlanırken, "su kaynakları" alanında geçen yıla göre iki basamak yükselerek 134'üncü oldu. "Deniz bilimleri ve teknolojisi" alanında 6 basamak ilerleyerek 143'üncü, "inşaat mühendisliği" alanında bir basamak yükselerek 158'inci olan İTÜ, "yapay zeka" alanında 166'ncı ve "mimarlık" alanında dünyada 209'uncu sırada yer aldı.

Ayrıca İTÜ, 20 bilimsel alanda da Türkiye birincisi oldu.

Bu alanlar, "mühendislik", "mimarlık", "teknoloji", "polimer bilimleri (Kimya, Fen Edebiyat Fakültesi), "yapay zeka (yapay zeka ve veri mühendisliği)", "bilişim ve bilgisayar bilimleri (Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi)", "robotik ve akıllı sistemler (kontrol ve otomasyon mühendisliği)", "telekomünikasyon (elektronik ve haberleşme mühendisliği, bilgisayar mühendisliği)", "makina mühendisliği", "inşaat mühendisliği", "elektrik ve elektronik mühendisliği (Elektrik Elektronik Fakültesi)", "kimya mühendisliği", "çevre mühendisliği", "malzeme mühendisliği (metalurji ve malzeme mühendisliği)", "yer bilimleri", "jeoloji (Maden Fakültesi)", "deniz bilimleri ve teknolojisi (Denizcilik Fakültesi, Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi)", "su kaynakları (İnşaat Fakültesi)", "tarım (İnşaat Fakültesi, Kimya-Metalurji Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi)", "arkeoloji (Fen Edebiyat Fakültesi)" şeklinde sıralandı.

İTÜ, "kimya bilimleri", "enerji ve yakıtlar" (Kimya-Metalurji Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi) ile "çevre bilimleri (İnşaat Fakültesi) alanlarında da Türkiye'de ilk üç arasında yer aldı.

"Yapay zeka", "robotik ve akıllı sistemler", "telekomünikasyon", "deniz bilimleri ve teknolojisi" ve "su kaynakları" alanlarında Türkiye'den dünyadaki sıralamaya dahil olan tek üniversite İTÜ oldu.