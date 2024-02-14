İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara ilçe belediye başkan adayları için genel merkezde gerçekleşen tanıtım toplantısına katıldı. Akşener, Ankara ilçe belediyelerinde İYİ Parti'nin göstermiş olduğu adayları tanıttı. Aday tanıtımı esnasında Etimesgut ilçesinden aday gösterilen Hilmi Özer, protesto edildi. Salonda "Teşkilat istemiyor", " "Kürşad Zorlu istifa", "Burak Akburak istifa" sloganları atıldı.
Aday tanıtım toplantısında İYİ Parti Etimesgut İlçe Teşkilatı üyeleri, Sevin Çağlayan'ın Etimesgut'tan aday yapılmasını istediği için itiraz etti. Ancak Çağlayan, İYİ Parti tarafından Yenimahalle ilçesine aday gösterildi. Etimesgut İlçe Teşkilatı üyeleri, Etimesgut ilçesinden aday gösterilen Hilmi Özer'i protesto etti. Aday tanıtımının yapıldığı salonda, "Teşkilat istemiyor", ""Kürşad Zorlu istifa", "Burak Akburak istifa" sloganları atıldı. Yaşananların ardından Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım görevden alındı.
"BURADA BAĞIRAN ARKADAŞLARIMIZIN DA AHLAKLARINI SİZİN VİCDANINIZA BIRAKIYORUM"
Aday tanıtım toplantısı sonrasında yaşanan gerilime dair açıklama yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, şunları söyledi:
"Değerli dava arkadaşlarım, Sevin için bağırdı arkadaşlarımız. Saygı duyarım. Çünkü Sevin gerçekten çok çalışkan bir kızım benim. Sevin'e ben bir şey söyledim. Dedim ki 'Bazı yerlerde zorluğumuz var, şuraya olur musun?' O da Meral abla 'Başüstüne' dedi. Şimdi herkesin huzurunda diyorum ki 'Sevin benim kızımdır' Şimdi bugüne kadar ailemden kimseyi siyasetin içine karıştırmadım ama Sevin'in sonuna kadar arkasında olacağım. Buradan bağıran arkadaşlarımız, neyse... Sevin rekor kıracak ona eminim. Burada bağıran arkadaşlarımızın da ahlaklarını sizin vicdanınıza bırakıyorum. An itibariyle hepsi gitmiştir."
Son Dakika › Güncel › İYİ Parti Aday Tanıtımında Protesto - Son Dakika
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