İYİ Parti'den Kıbrıs Tebrikleri

(ANKARA)- İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, eski KKTC Büyükelçisi Maksut Serim'in oğulları Yasin Ekrem Serim ile Halil Serim'in Kıbrıs'ta şirket kurduğunu belirterek, "Bakıyorsunuz, bu şirketin Kıbrıs'taki adresinden İngiltere'deki adresine bir para akışı var. Bu ülkenin insanları aç ve sefil yaşarken, yavrular yatağa aç girerken, bu beyler gitmişler Kıbrıs'a, milyarlarca liralık şirketler kurmuşlar ve kurdukları bu şirketlerden, bu adreslerden vazgeçemedikleri kraliyet topraklarına oluk oluk para akıtmışlar" dedi. Çömez, " Türkiye, kurulduğu günden bugüne hiç bu kadar ayaklar altına alınmamıştı" diye konuştu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çömez, şunları söyledi:

"Avrupa Birliği ve Orta Asya devletleriyle bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşma Yeni Orta Asya Stratejisi'ydi. Avrupa Birliği, Orta Asya devletlerine dedi ki, 'Yeni bir dünya düzeni kuruluyor. Çin'in ticaret hegemonyasının önüne geçmek için size ihtiyacımız var, yeni bir ticaret yolu gündeme geliyor, iyi ilişkiler kurmamız lazım.' Ancak 2022'nin Şubat ayında Ukrayna ve Rusya arasında başlayan savaş, bu gelişmeleri hızlandırdı ve Avrupa Birliği adımlarını daha hızlı ve keskin atmaya başladı. Ekim 2023'te Lüksemburg'da bir zirve düzenlendi. AB ve Orta Asya devletleri arasında yapılan bu zirvede çok önemli kararlar alındı ve bu kararlar çerçevesinde, 'Stratejik bir ortaklık kuralım ve bu ortaklığı derinleştirelim' dendi ve bir belge yayınlandı. Bu aslında Türk cumhuriyetlerinin Kıbrıs'ta veya Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde büyükelçilik açmalarıyla ilgili sürecin de bir anlamda zeminini oluşturdu.

6 Kasım 2024, Kırgızistan'ın Bişkek kentinde bir başka toplantı daha yapıldı. AB bu toplantıdan rahatsız oldu çünkü Türk devletleri başkanları bir araya gelip bir zirve düzenlediler. Bu zirveye ilk defa KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar davet edildi. Bizim Türk devleti dediğimiz bu sürece Kıbrıs'ın davet edilmesi, olması gereken bir şeydi ancak AB buna tepki gösterdi ve dedi ki, 'Biz birliktelik kuruyoruz. Bu birlikteliğe asla ve asla KKTC'yi davet edemezsiniz çünkü Türkiye orada işgalcidir biz KKTC'yi tanımıyoruz. O yüzden bu davetlerin tekrar etmemesini sizden rica ediyoruz'. bu arada Güney Kıbrıs'ta da önemli gelişmeler oldu. Bir taraftan AB, Türk devletleriyle ilişkileri geliştirirken Kıbrıs'ta da çok önemli gelişmeler yaşandı. Şubat 2025'te Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Mısır ile Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon yataklarının çıkarılması ve bunların pazarlanmasıyla ilgili bir anlaşma imzaladı. O dönemde Erdoğan 'Rabia' işareti yaptığı Sisi'ye katil demişti. ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Mısır, çok önemli bir anlaşma imzaladı. Bu anlaşmanın hedef olduğu yer, 'Mavi Vatan' ilan ettiğimiz alandı ve burada Türkiye önemli bir ittifakı kaybetti, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin Mısır'la yaptığı anlaşmayla beraber.

Süreç de devam etti. 20 Şubat 2025 tarihinde Suriye'nin yeni cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos'u Şam'a davet etti, onu resmi bir törenle karşıladı ve kendisine 'Kıbrıs Dışişleri Bakanı' olarak hitap etti. Ahmet El-Şara'nın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile yaptığı toplantının ardından düzenlediği resmi basın toplantısında kullanılan bayrak, Türk tarafını yok kabul eden ve yeni bir Kıbrıs Cumhuriyeti tanımına destek olabilecek bir görüntüydü. Bu görüntüyü Suriye'nin resmi haber ajansı, kendi sitesinden yayınladı. Buradan Erdoğan ve iktidar cephesine soruyorum: Hani siz Suriye'nin fatihiydiniz, hani Suriye'de bütün kararlar sizin direktifinizle alınıyordu, hani bölgede oyun kurucuydunuz? Ama siz Suriye'de devlet başkanının Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Dışişleri Bakanı'nı Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanı olarak kabul etmesini ve anlaşmalar imzalamasını eleştirmediniz. Buna ilişkin hiçbir adım atmadınız, atamadınız. Çünkü Büyük Ortadoğu Projesi'nde bölgede plan yapanlar, başta Amerika ve İsrail, böyle istedi. Siz Emevi Camii'nde namaz kılarken elin oğlu hem Suriye'de hem Kıbrıs'ta çok ama çok önemli mesafeler almaktaydı.

7- 28 Şubat 2025 tarihinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Amerika Birleşik Devletleri arasında çok önemli bir ortak özel hareket tatbikatı yapıldı. Türkiye'den bir ses yok hani biz stratejik ortaktık hani müttefiktik Amerika'yla hani NATO ülkesiydik, hani NATO'nun en güçlü ikinci ordusuyduk?

"5 milyar TL civarında bir para harcanarak Erdoğan Kıbrıs'a bir saray yaptırdı"

O tatbikatlar yapılırken öncesinde ve sonrasında Amerika ne yaptı biliyor musunuz? Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin hakim olduğu bölgede çok sayıda üs kurdu. Şu anda Güney Kıbrıs'ta üyesi olan Amerika'nın kurduğu üsler 4 tane ve son derece donanımlı. Erdoğan acaba soracak mı bizim tanımadığımız Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde sizin ne işiniz var diyecek mi? Millet silahlanırken, Kıbrıs'ta çok önemli çalışmalar yaparken Erdoğan buraya bir saray kondurdu. Çünkü saraysız yapamıyorlar her yerde bir saray olacak 5 milyar TL civarında bir para harcanarak Erdoğan Kıbrıs'a bir saray yaptırdı. Bu sarayın hemen güneyinde çok sayıda Amerikan üsleri var.

Mavi Vatan meselesine gelelim... Erdoğan yıllarca 'Biz dünyanın fatihiyiz, Irak'ta kararları biz verdik, Suriye'de kararları biz verdik, Akdeniz'in doğusu bizden sorulur, artık orası bizim Mavi Vatan'ımızdır dedi. Oraya sondaj gemilerini gönderip bütün dünyaya tanıttılar. Sonra Almanya Erdoğan'a, 'Ben sana bir harita gönderiyorum ona uyacaksın. O gemileri oradan çekeceksin.' 100 milyonlarca dolar para harcanmış o kimler Avrupa Birliği'nden gelen talimatla kendi karasularımızdan, kendi hakimiyet alanımızdan geri çekildi kaşla göz arasında. Hiç konuşulmadı bu. O gemilerden bir tanesi Somali açıklarında seyir halinde bir diğeri de Karadeniz'de. Bu arada Güney Kıbrıs Rum Yönetimi dedi ki evet siz gemileri çektiniz biz de bu arada Mısır'la anlaşmalar yaptık artık aramayı biz yapacağız'. iktidardan bir ses ve eleştiri yok.

Yunanistan 11 ülkeyi davet ederek çok önemli bir tatbikat yaptı yine bizimkilerden ses yok. Yunanistan kimleri çağırdı Amerika'yı Amerika F-16'larını, İsrail G-55'leri, Katar F-15'leri Arap Emirlikleri ve Hindistan'dan da araçlar geldi. Mavi Vatan dediğimiz noktada bu kadar büyük bir tatbikat var ama Türkiye masada yok Türkiye irade beyan edemiyor. Bu arada, Yunanistan ve İsrail arasında bin 208 kilometrelik bir enerji hattı antlaşması yapıldı. Enerji hattı Kıbrıs'tan ve bizim kara sularımızdan geçiyor. Kimseden ses çıkmıyor. Sayın Erdoğan ne milleti devleti kandırabilirsin ve kandıramayacaksın. ve bu gerçekleri kamuoyuyla paylaşacağız.

"Erdoğan'dan ses yok"

Geçtiğimiz günlerde bir Semerkant Zirvesi yapıldı 4 Nisan 2025'te. Burada bir anlaşma imzalandı. Türk devletlerinin ve Avrupa Birliği ile imzalamış olduğu anlaşma ile şunu söylüyor: Bizim muhatabımız sadece Rumlardır. Oradaki tek devlet Rum Yönetimi'dir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımıyoruz. Türkiye'nin orada işgalci olduğunu kabul ediyoruz. Erdoğan'dan ses yok.

Çok önemli bir sürece giriyoruz Semerkant'a bu anlaşma imzalandıktan sonra ne yaptılar? Türkmenistan, Kazakistan ve Özbekistan hemen dedi ki 'Biz Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde o bölümde büyükelçilik açıyoruz' ve büyükelçilik hazırlıkları tamamlandı. Sonra buna Kırgızistan ve Tacikistan da eklendi. Kırgızistan'la alakalı çok önemli bir hatırlatmayı yapacağım: Kırgızistan bu anlaşmaları imzalarken, Erdoğan Kırgızistan'ın 62.3 milyon dolarlık bize olan borcunu sildi. Neden? Çünkü Türk Cumhuriyeti, çünkü kardeşimiz. Türkiye'de sefalet diz boyu, Erdoğan ulufe dağıtıyor gibi her şeyi dağıtmakta son derece mahir ve dedi ki 'Ben bu parayı Kırgızistan'da hibe ediyorum'. Bir de baktım ki aynı esnada Kırgızistan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni tanıyor ve Türkiye'ye işgalci diyor. İşte bu ceberut tutumun dış politikadaki geldiği nokta.

"Sen bu Kıbrıs'ta devasa yatırımları şirketleri nasıl elde ettin?"

Ben sizinle çok önemli, tarihi belgeler paylaşacağım. Bu belgelerle ilgili de gün geldiğinde hesap soracağız. Maksut Serim'den başlayacağız kimdir bu? Maksut, Erdoğan başbakanken yanına aldığı, himaye ettiği, çok eski bir dostudur. Niye yanına aldı? Çünkü örtülü ödeneği ona emanet etti. Önce kendisi Vakıfbank'ta çalışıyordu, bir memurdu. 90'lı yıllarda kendisi Kazakistan'daki bir üniversiteden sahte bir diploma almış. Bu zatın bir de oğlu var, adı Yasin Ekrem Serim. Yasin Ekrem Serim Kıbrıs'ta eğitim alan yatırımlar yapan, iş adamı olan biri. Bizim şunu sormaya hakkımız yok mu? Senin baban memur, sen bu Kıbrıs'ta devasa yatırımları şirketleri nasıl elde ettin?

Erdoğan, bu adamı Kıbrıs'a büyükelçi olarak atadı. Herkes zannetti ki bu adam Kıbrıs'ta politikalarıyla ilişkileri ile Türkiye'nin milli menfaatlerini koruyacak ve çok güzel işler yapacak ama zati muhterem orada Türkiye'nin milli menfaatlerini korumak yerine şirketleri kurmayı, paraları bir yerlerden bir yerlere boca etmeyi, semirdikçe semirmeyi tercih etti.

Vereceğim belgelerin hepsi resmi, İngiltere'den resmi olarak alınabilecek belgeler. Şirket kurmuşlar, İngiltere'den kim kurmuş bunu Yasin Ekrem Serim ile Halil İbrahim Serim, iki kardeş. Adres neresi olarak gösteriliyor? Gösterdiği adres son derece ilginç. Bakıyorsunuz, bu şirketin Kıbrıs'taki adresinden İngiltere'deki adresine bir para akışı var. Bu ülkenin insanları aç ve sefil yaşarken, yavrular yatağa aç girerken, bu beyler gitmişler Kıbrıs'a milyarlarca liralık şirketler kurmuşlar ve kurdukları bu şirketlerden, bu adreslerden vazgeçemedikleri kraliyet topraklarına oluk oluk para akıtmışlar, gayrimenkuller almışlar ve bu gayrimenkullerin hepsinin bende tapuları var.

"Aldıkları parayı İngiltere'ye boca etmişler"

Paralarını akıbetini takip ettim çok ilginç bir adres çıktı karşıma. Aynı adreste Mehmet Cengiz'in şirketleri var. Cengiz ve kardeşleri milyarlarca liralık gayrimenkul almışlar. O 5'li çete var ya, 'yarın Erdoğan gider biz paramızı koruyalım' demişler. Yasin Ekrem Serim bir şekilde elde ettiği paraları Kıbrıs'a, Kıbrıs'tan İngiltere'ye bu beyler de aldığı ihalelerden aldığı parayı İngiltere'ye boca etmişler adres burada ikisinin adresi aynı, tesadüf olduğuna inanabilir miyiz?

Bununla ilgili bir tartışma ortaya çıktı: Yasin Ekrem Serim'in Halil Falyalı ile ortak şirketleri var AKP'liler kıyameti koparttılar, 'Böyle bir şey yok' dediler; 'Doğru söylemiyorsunuz, ticaret yaptılar' dediler. İzini sürdük. Yasin Ekrem Serim'in Kıbrıs'ta Halil Falyalı ile kurmuş olduğu şirketin belgesi bu, şirket kurmuş. milletin gözünün içine baka baka yok diye yalan söylüyorlar. Şirketin adresi neresi yine Hiscrown Residence. Niye o meşhur adres İngiltere'ye paraları bu çektikleri adres bu devasa yatırımlarının olduğu adres ve Falyalı'yla birlikte kurdukları şirketinde bulunduğu adres. Sayın Erdoğan az önce anlattığım Kıbrıs'la ilgili bu inanılmaz son derece riskli gelişmeleri, az önce göstermiş olduğu güruhla yönetmeye çalışıyor sözüm ona, Kıbrıs yönetmeye çalışıyor. Türkiye, kurulduğu günden bugüne hiç bu kadar ayaklar altına alınmamıştı. Devlet kurumları bu kadar pespaye bir anlayışla yönetilmemişti. Bir sorum daha var Erdoğan'a. Bu adamı bütün bu karmaşanın ve kargaşanın olduğu dönemde Kıbrıs'a büyükelçi olarak gönderdi, apar topar görevden aldı. Şimdi soruyorum; niye gönderdin, niye görevden aldın bunu? Türk milletine açıklamak zorundasın. "