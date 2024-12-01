İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, İstanbul'da teşkilat programında konuştu Açıklaması - Son Dakika
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İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, İstanbul'da teşkilat programında konuştu Açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, İstanbul\'da teşkilat programında konuştu Açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partilerinde Türkiye'nin bütün sorunlarını, köktenci bir bakış açısıyla çözmeye muktedir kadroların olduğunu bildirdi.

01.12.2024 17:17
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partilerinde Türkiye'nin bütün sorunlarını, köktenci bir bakış açısıyla çözmeye muktedir kadroların olduğunu bildirdi.

Dervişoğlu, partisinin Beylikdüzü'nde bir restoranda düzenlediği İstanbul 3. Bölge Teşkilat Kahvaltısı Programı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin hem içeride hem dışarıda çok zor günler geçirdiğini söyledi.

Bunun sorumlularının bu zamana kadar yaşananlardan kendi paylarına düşeni almadıklarını aktaran Dervişoğlu, "Tayyip Erdoğan, çıraklık dönemini bitirmiş, ustalık dönemi için Anayasa'ya aykırı olarak, milletten yeniden yetki istemeye kalkışıyor. Buna sonuna kadar 'Hayır' diyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu, Türkiye'nin en iyi ekonomistleri, hukukçuları, eğitimcileri, jeopolitik ve stratejik plan okuyucularının kendi partilerinde olduğunu savunarak, "Türkiye'nin bütün sorunlarını, köktenci bir bakış açısıyla, çözmeye muktedir kadrolar bizde. Bu kadronun içinde onlarca Tayyip Erdoğan var. Bu kadronun içinde onlarca hükümete bakanlık yapabilecek siyasi bilgiye ve birikime sahip insanlar var." diye konuştu.

Suriye'nin kuzeyinde de önemli olayların yaşandığına vurgu yapan Dervişoğlu, şöyle devam etti:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti, şahsi ilişkilerle dış politikası yönetilecek küçük bir ülke değildir. Türkiye, 3 bin yıllık devlet geleneğini, 1000 yıldır yaşadığı bu coğrafyaya taşımış, iki cihan imparatorluğu üzerine büyük bir cumhuriyet inşa etmiştir. Devletin 3 bin yıllık birikim, tecrübe ve kapasitesinin bugün iş başında bulunan iktidar tarafından doğru bir biçimde idrak edilmemesi münasebetiyle dış politika alanında ciddi risklerle karşı karşıya kalıyoruz. Bunların tamamı toptancı bir tarih şuuruna sahip olmamaktan kaynaklanıyor."

Dervişoğlu, sosyal medya üzerinden bir algı yönetimi yapıldığını öne sürerek, bazı paylaşımlarda, "Halep 82, Lazkiye 83 olacak." şeklinde ifadelerin yer aldığını aktardı.

"Halep'te cihatçı örgütlerin Suriye'nin toprak bütünlüğünü ortadan kaldırabilecek hamlelerde bulunduğunu" söyleyen Dervişoğlu, Türkiye'nin bu gruplarla anılmasına neden olacak her türlü gidişattan uzak durma mecburiyetinde olduğunu belirtti.

Türkiye'nin içinde yaşandığı iddia edilen terör sorununun çözülebilmesine yönelik birtakım hamleler geliştirildiğinin altını çizen Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"Bunlardan bir tanesi Abdullah Öcalan'ın, bölge coğrafyasında yaşanan gelişmelerde önemli aktörmüş gibi sunulması ve onun ortaya koyacağı duruşla bölgede barışın, huzurun ve sükunun sağlanacağına yönelik bir ham iddianın yaşama geçirilmiş olmasıdır. Abdullah Öcalan'ın, Suriye'de, Suriye Demokratik Güçlerini, Suriye'nin kuzeyinde, YPG'yi ve PYD'yi istediği gibi sevk ve idare edebileceğini düşünmek, akıl dışılıktan öte bir milli delilik alametidir. Bu ülkeyi yönetenlerin delirmişliğinin ifadesidir. Hatta Abdullah Öcalan'ın TBMM kürsüsüne taşınarak, terör örgütüne silah bırakma çağrısı yapmasını temenni etmek, Türk milliyetçiliği davasının mayasıyla günümüze gelmiş siyasi partilere ve o siyasi partileri yönettiği iddiasında bulunanlara züldür, utançtır. Biz, içinden çıktığımız bu yapının bugün takındığı tavra utanıyor ve üzülüyoruz. "

Dervişoğlu, parti olarak, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la ilgili görüşlerini net bir şekilde ifade ettiklerini, "Bizim cesetlerimizi çiğnemeden o cani başı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giremez." dediklerini hatırlattı.

"Yüzde 50+1 ile ülkeyi yönetmeye talibim"

Türkiye'nin bir merkez akla ihtiyacı olduğunu belirten Dervişoğlu, kamuoyu araştırma sonuçlarına göre partisinin oy oranın yüzde 7,5-8 civarında olduğunu anlattı.

Bu oy oranının kendisine yetmediğinin altını çizen Dervişoğlu, "Çünkü ben yüzde 50+1 ile ve sizlerle bu ülkeyi yönetmeye talibim de onun için yetmiyor. Onun için daha sıkı çalışmalıyız." dedi.

Toplantıda, İYİ Parti Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu için doğum günü pastası kesildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, İstanbul'da teşkilat programında konuştu Açıklaması - Son Dakika

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