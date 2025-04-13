İyi Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan Öcalan Tepkisi: "Ülkeyi Yönetenlerin, O Alçağı Hala Önder Kabul Etmesi Kabul Edilebilir Değil" - Son Dakika
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İyi Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan Öcalan Tepkisi: "Ülkeyi Yönetenlerin, O Alçağı Hala Önder Kabul Etmesi Kabul Edilebilir Değil"

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Binlerce evladımızın katili ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin üniter yapısına kastetmiş ve Türk vatanının bütünlüğüne zarar vermek amacıyla terör örgütü inşa etmiş birinin, hala örgüte, hükümlü olduğu yerden önderlik etmesi ve bu ülkeyi yönetenlerin o alçağı hala önder kabul etmesi bizim tarafımızdan kabul edilebilir değildir. Şimdi söylüyorum: Bir tarafta millet diğer tarafta hükümet, hodri meydan" dedi.

13.04.2025 16:02
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(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Binlerce evladımızın katili ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin üniter yapısına kastetmiş ve Türk vatanının bütünlüğüne zarar vermek amacıyla terör örgütü inşa etmiş birinin, hala örgüte, hükümlü olduğu yerden önderlik etmesi ve bu ülkeyi yönetenlerin o alçağı hala önder kabul etmesi bizim tarafımızdan kabul edilebilir değildir. Şimdi söylüyorum: Bir tarafta millet diğer tarafta hükümet, hodri meydan" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Avaz Araştırma ve Strateji Merkezince Gençlik Parkı'nda düzenlenen "Son Başbuğ Alparslan Türkeş" konulu panele katıldı. Dervişoğlu, panele gelişinde gazetecilerin, DEM Parti Van Milletvekili ve İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan'ın İtalya'nın başkenti Roma'da, " Abdullah Öcalan'a Özgürlük, Kürt Sorununa Çözüm Uluslararası Konferansı"nda yaptığı konuşmasına ilişkin bir soruyu yanıtladı.

Bir dönem askıya alındığını zannettikleri "sürecin" yeniden hızla yaşama geçirildiğini gördüklerini belirten Dervişoğlu, şöyle konuştu:

"Bunu ne zaman olduğuna dikkat çekmek lazım. Okyanusun ötesinden, ABD'den Trump, 'Ben Tayyip Erdoğan'ı severim. Bilirim ki o da beni sever' dedikten sonra sevgiler depreşti ve karşılıklı olarak verilen sözlerin yerine getirilmesi noktasında bir takvim işletilmeye başlandı. İtalya'da bir etkinlik düzenleniyor ve bu ses İtalya'dan geliyor. Daha önceden de Abdullah Öcalan canisi Suriye'den çıktıktan sonra biliyorsunuz İtalya'da ikamet etmişti. Orası bu kabil işlemlerin yapılması için elverişli bir siyasi alan.

Pervin Buldan'ın söyledikleri beni hiç ilgilendirmiyor çünkü ben Abdullah Öcalan'ın ulaklarıyla meşgul değilim ama bir yöntemle takvim veriliyorsa şayet, bu yöntem ve takvimin iktidar olmaksızın işlev kazabilmesi mümkün değil. Dolayısıyla konuşması gereken Recep Tayyip Erdoğan, onun sözcüleri ve ortaklarıdır.

"Bir tarafta millet diğer tarafta hükümet"

Ben Abdullah Öcalan'la ilgili Sayın Devlet Bahçeli 'Gelsin, DEM kürsüsünden konuşsun' dediğinde söylemiştim 'bu Abdullah Öcalan'ın affına yönelik bir adımdır' diye. Çünkü Abdullah Öcalan Çankaya ilçesinde Aşağı Ayrancı semtinde oturmuyor. İmralı'da ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum bir hükümlü.

Dolayısıyla onun meclis kürsüsüne gelmesi için önce serbest bırakılması gerekiyor. Bu, Türkiye'de yaşama geçirmek istenen bir kalkışmanın adımıdır. Dolayısıyla Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılmasına yönelik bir hukuki düzenleme yapılacaksa TBMM'deki DEM Partisi'nin milletvekili grubunun sayısı buna yetmez. İktidar ve iktidar ortağı bu işin neresindedir, öncelikle açıklanması gereken odur. Bu kalkışmanın neresindedir. ve bunun hep dış merkezli olduğunu söyledim ve yine ona bağlı olarak birtakım taahhütlerden kaynaklandığını ifade ettim. Görülüyor ve anlaşılıyor ki söylediklerimizde haklı çıkıyoruz. Millet sesimize kulak versin. Ben dün Konya'daydım. Konyalılara sordum: 'Böyle bir şeye izin verecek misiniz' diye, 'hayır' cevabı verdiler ve bu sesi hem Devlet Bahçeli'nin hem Tayyip Erdoğan'ın duyması gerektiğini ifade ettim.

Buradan da söylüyorum: 'Binlerce evladımızın katili ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin üniter yapısına kastetmiş ve Türk vatanının bütünlüğüne zarar vermek amacıyla terör örgütü inşa etmiş birinin, hala örgüte hükümlü olduğu yerden önderlik etmesi ve bu ülkeyi yönetenlerin o alçağı hala önder kabul etmesi bizim tarafımızdan kabul edilebilir değildir. Şimdi söylüyorum: Bir tarafta millet diğer tarafta hükümet, hodri meydan."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İyi Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan Öcalan Tepkisi: 'Ülkeyi Yönetenlerin, O Alçağı Hala Önder Kabul Etmesi Kabul Edilebilir Değil' - Son Dakika

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