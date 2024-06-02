İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu: Yapı ve imar denetimi yaşamsal değil, rantsal boyutlarıyla değerlendiriliyor - Son Dakika
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İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu: Yapı ve imar denetimi yaşamsal değil, rantsal boyutlarıyla değerlendiriliyor

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu: Yapı ve imar denetimi yaşamsal değil, rantsal boyutlarıyla değerlendiriliyor

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İstanbul Küçükçekmece'de meydana gelen 3 katlı binanın çökmesiyle ilgili yapı ve imar denetimi konusunda yaşanan sorunları dile getirdi. Dervişoğlu, ülkede yapı ve imar denetiminin hala rantsal boyutlarıyla değerlendirildiğini belirterek, yetkilileri durumun hayati önemini göz önünde bulundurarak harekete geçmeye çağırdı.

02.06.2024 11:43
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İstanbul Küçükçekmece'de 3 katlı binanın çökmesiyle ilgili, "Ne yazık ki ülkemizde yapı ve imar denetimi konusu hala yaşamsal değil, rantsal boyutlarıyla değerlendirilmektedir." ifadesini kullandı.

Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Küçükçekmece'de çöken binadan yaralı kurtarılanlara geçmiş olsun dileğinde bulunarak, şunları kaydetti:

"Bu elim hadise göstermektedir ki ülkemizde yapı ve imar denetimi konusu hala yaşamsal değil, rantsal boyutlarıyla değerlendirilmektedir. Bu vesileyle başta ilgili bakanlıklar ve yerel yönetimler olmak üzere bütün sorumluları Türkiye'nin altında kalacağı yeni bir deprem felaketi yaşanmadan, durumun hayatiliği, ivediliği ve ciddiyeti doğrultusunda tavır takınmaya davet ediyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu: Yapı ve imar denetimi yaşamsal değil, rantsal boyutlarıyla değerlendiriliyor - Son Dakika

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