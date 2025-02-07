İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu: "Bu Ülkenin Her Zamanki Kadar Bugün de Birlik ve Beraberliğe İhtiyacı Var"

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Haber: Halil Yatar - Kamera: Yasin Kabadayı

(KÜTAHYA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kütahya Şubesi'ni ziyaretinde; "Bu ülkenin her zamanki kadar bugün de birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Ben bir memleket evladı olarak arkadaşlarımla birlikte şehitlerimizin anılarına, gazilerimizin anılarına, emeklerine her daim saygı göstermesi ve gerek şehitlerimizin gerek ellerimizin hak ve hukuklarını nefes aldığımız müddetçe korumaya devam edeceğimizi sözünü vermeye geldim" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bir dizi ziyaret için Kütahya'ya geldi. Dervişoğlu'nun Kütahya'da ilk durağı Gediz Sanayi Bölgesi'nde iş yerinin açılış töreni oldu. Açılış kurdelesini kesen Dervişoğlu, "Hayırlı olsun" dileklerini iletti. İYİ Parti Lideri Dervişoğlu, Gediz'deki işyeri açılışının ardından Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kütahya Şubesi'ni ziyaret etti. Burada konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye bir yeri muhafaza edebilmek adına kurulmuş bir ülke değildir. Türk milleti yaşadığı toprakların sahibi olma vasıtasıyla bu toprakları vatan yapabilmek uğruna mücadele etmiş büyük bir milletin adıdır. Onun için anı defterine yazarken 'Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak uğruna ölen varsa vatandır' diye başladım. Burada onu görüyoruz ve vatan olmuş bu toprakların yaşatılması için toprağa düşenlere de huzurunuzda bir kere daha saygıyla, minnetle, rahmetle yad ediyorum.

"Türkiye, zorluklardan gelerek bugünlere ulaşmıştır"

Ben bir siyasi partinin genel başkanı olarak değil bir memleket evladı olarak huzurunuzdayım. Türkiye, zorluklardan gelerek bugünlere ulaşmıştır ve yaşadığımız coğrafyanın zorluklarına bakarak da yine zorluklarla mücadele etmeye devam edecektir. O mücadelede bu topraklar üzerinde sürecektir ve biz diler ve isteriz ki yaşadığımız topraklarda huzur olsun refah olsun, mutluluk olsun şehitlerimiz olmasın, gazilerimiz olmasın ama bu topraklarda bizi dünde yaşadıklarımız bellidir ki rahat bırakmayacaklardır.

"Bu ülkenin her zamanki kadar bugün de birlik ve beraberliğe ihtiyacı var"

Bu ülkenin her zamanki kadar bugün de birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Ben bir memleket evladı olarak arkadaşlarımla birlikte şehitlerimizin anılarına, gazilerimizin anılarına, emeklerine her daim saygı göstereceğimizi ve gerek şehitlerimizin gerek ellerimizin hak ve hukuklarını nefes aldığımız müddetçe korumaya devam edeceğimizi sözünü vermeye geldim. Bundan emin olabilirsiniz ve Türkiye'ye kim hangi tuzağı nerede nasıl hangi planla kurarsa kursun karşılarında sizlerin iradesiyle bizleri bulunacaktır. Sizleri doğru bir biçimde de temsil edebilmek şerefine cenab-ı hak bize bahşettiğiyse ve biz onu hakkını vermeyi becerebilecek işte o zaman 'Ne mutlu Türk'üm diyene' ifadesini ağzımız dolu dolu sarf edebilme imkanını da elde etmiş oluyorsunuz. Ben tekrar başkanıma huzurunuzda teşekkür ediyorum.

"Sizin toprağa verdiğiniz evlatlarınızın hak ve hukukunu kimseye çiğnetmeyeceğiz"

Bizler de sizlerin evlatlarıyız. Bizler de bu vatanın çocuklarıyız tıpkı sizin çocuklarınız gibi. Şehadeti Cenabı Hak onlara nasip etti Allah onları cennetleri ile müjdeledi. Biz de onların ayak izlerine basa basa yolculuğumuzu sürdüreceğiz. Bir şeyden emin olun sizin toprağa verdiğiniz evlatlarınızın hak ve hukukunu bu ülkede hangi planı yaparlarsa yapsınlar hiç kimseye çiğnetmeyeceğiz. Onların kanı üzerine inşa edilmiş bu vatanın, bu Cumhuriyet'i de onlara çiğnetmeyeceğiz. Sonuna kadar davanız davamızdır, mücadeleniz mücadelemizdir hatıralarınız da hatıralarımızdır."