İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu, Kağıthane\'de Ziyaretlerde Bulundu

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İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Buğra Kavuncu, seçim çalışmaları kapsamında Kağıthane'de ziyaretlerde bulundu.

Kavuncu, ilk olarak Kağıthane Hacı Bektaş Veli Eğitim ve Kültür Derneği-Kağıthane Cemevi'ni ziyaret etti.

Devletin, ülkesindeki insanların yaşam tarzı, inancı ne olursa olsun herkese eşit davranması gerektiğinin altını çizen Kavuncu, dış politikadan iç politikaya kadar mezhepsel bakış açısıyla hareket edilmemesi gerektiğini söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in söylemediği Alevilere yönelik bir sözün basında yer aldığını ifade eden Kavuncu, Akşener'in konuyu mahkemeye taşıdığını kaydetti.

Kavuncu, daha sonra Kağıthane mahalle muhtarları ve sivil toplum kuruluşlarının başkanlarıyla bir araya geldi.

Burada konuşan Kavuncu, iki kutuplu yapıya itiraz ettiklerini belirterek, "İki kutuplu yapının Türkiye'yi doğru bir noktaya götürmediğine inanıyoruz. Bir ittifak yaptık, denedik. Değişiklik istiyorduk. Bunu, birilerine düşman olduğumuz için değil, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bizi hem ekonomide hem dış politikada arzu ettiğimiz seviyeye getirmediğine inandığımız için istiyorduk." dedi.