İYİ Parti'li Taşçı, Halk TV'ye kayyum atanmasını 'istibdat' olarak niteledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İYİ Parti'li Taşçı, Halk TV'ye kayyum atanmasını 'istibdat' olarak niteledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İYİ Parti\'li Taşçı, Halk TV\'ye kayyum atanmasını \'istibdat\' olarak niteledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşçı, Halk TV'ye kayyum atanmasına tepki gösterdi. Taşçı, suçla mücadelenin basın özgürlüğüne kastederek yapılamayacağını belirterek, kayyumun basına değil Türkiye'yi yolsuzluk ve suç bataklığına batıran zihniyete atanmasını istedi.

(ANKARA) - İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşçı, Halk TV'ye kayyum atanmasına tepki göstererek, "Suçla mücadele basın özgürlüğüne kastederek yapılmaz. Tersine Türkiye'yi bir suç cennetine çeviren şey budur; bütün temel hak ve hürriyetlerin garantörü olan basın hürriyetine dönük saldırılar, bizatihi gazeteciliğin suça dönüştürülmesi, halkın haber alma hakkını kullanamıyor olmasıdır" dedi.

İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili ve Selcan Taşçı, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Bu yolu, yöntemi, karartmayı; bu istibdatı haklı, meşru yahut makul gösterecek hiçbir gerekçe olamaz! Suçla mücadele basın özgürlüğüne kast ederek yapılmaz; Tersine Türkiye'yi bir suç cennetine çeviren şey budur; bütün temel hak ve hürriyetlerin garantörü olan basın hürriyetine dönük saldırılar, bizatihi gazeteciliğin suça dönüştürülmesi, halkın haber alma hakkını kullanamıyor olmasıdır. Türkiye'de suçun bu kadar pervasızca işlenebiliyor olmasının sebebi! Kayyum atayacaksanız; basına değil çeyrek asırda Türkiye'yi yolsuzluk, kara kara, rüşvet, organize suç bataklığına batıran zihniyete atayın; hep beraber kurtulalım!!!!"

Kaynak: ANKA
Selcan TaşçıMilletvekiliİYİ PartiPolitikaTekirdağTürkiyeKayyumGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Başörtüsü yasağına tepki gösteren Oktay Saral’a Azerbaycan’dan yanıt Başörtüsü yasağına tepki gösteren Oktay Saral'a Azerbaycan'dan yanıt
Korkulan oldu Arap ülkesinin can damarını vurdular Korkulan oldu! Arap ülkesinin can damarını vurdular
Halk TV’ye kayyum atandı Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı Halk TV'ye kayyum atandı! Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı
Esra Erol’da tanınan Fatma’nın son hali ortaya çıktı Esra Erol’da tanınan Fatma’nın son hali ortaya çıktı
Maç sonu TRT’yi izleyenlerin ağzı açık kaldı O ses nereden geldi Maç sonu TRT'yi izleyenlerin ağzı açık kaldı! O ses nereden geldi?
Tutuklanan Ankara Abisi, Haluk Levent için bakın neler demiş Tutuklanan Ankara Abisi, Haluk Levent için bakın neler demiş
Osimhen Yamal’ı kolundan tutup götürdü Sonrası bomba Osimhen Yamal'ı kolundan tutup götürdü! Sonrası bomba
Husiler, Suudi Arabistan’ın kalbini vurdu Art arda patlamalar Husiler, Suudi Arabistan’ın kalbini vurdu! Art arda patlamalar
Yamal’dan gece yarısı Galatasaray itirafı: Her şeyi değiştirebilirdi Yamal'dan gece yarısı Galatasaray itirafı: Her şeyi değiştirebilirdi
Kayyum sonrası Halk TV’de dualar edildi, oyun havaları çalındı Kayyum sonrası Halk TV'de dualar edildi, oyun havaları çalındı
11:57
Yamal’a Lemina’yı sordular Verdiği tepki olay
Yamal'a Lemina'yı sordular! Verdiği tepki olay
11:41
Tamam mı devam mı Altın yatırımcısının gözü kulağı saat 15.30’da açıklanacak veride
Tamam mı devam mı? Altın yatırımcısının gözü kulağı saat 15.30’da açıklanacak veride
11:35
Gündem yaratan operasyonda Bakan Çiftçi’yi sinirlendiren “Seyyid Kutub” detayı
Gündem yaratan operasyonda Bakan Çiftçi’yi sinirlendiren “Seyyid Kutub” detayı
10:57
Halk TV’ye kayyum atanması sonrası Yeni Partili vekiller, ağızlarını ve gözlerini bantladı
Halk TV’ye kayyum atanması sonrası Yeni Partili vekiller, ağızlarını ve gözlerini bantladı
10:36
İstanbul’u sağanak vurdu Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı, metroları su bastı
İstanbul’u sağanak vurdu! Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı, metroları su bastı
10:35
Kayyum sonrası Halk TV’de dualar edildi, oyun havaları çalındı
Kayyum sonrası Halk TV'de dualar edildi, oyun havaları çalındı
10:32
Tümer Metin’den olay sözler “Gırtlağına yapışırım“ deyip Galatasaraylı yıldızı hedef aldı
Tümer Metin'den olay sözler! "Gırtlağına yapışırım" deyip Galatasaraylı yıldızı hedef aldı
10:29
Yamal’dan gece yarısı Galatasaray itirafı: Her şeyi değiştirebilirdi
Yamal'dan gece yarısı Galatasaray itirafı: Her şeyi değiştirebilirdi
10:26
Şili’de kasırga faciası Binaların çatıları uçtu, başkentte kırmızı alarm verildi
Şili'de kasırga faciası! Binaların çatıları uçtu, başkentte kırmızı alarm verildi
10:07
Husiler, Suudi Arabistan’ın kalbini vurdu Art arda patlamalar
Husiler, Suudi Arabistan’ın kalbini vurdu! Art arda patlamalar
09:58
Tutuklanan Ankara Abisi, Haluk Levent için bakın neler demiş
Tutuklanan Ankara Abisi, Haluk Levent için bakın neler demiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2026 12:15:29. #.0.2#
SON DAKİKA: İYİ Parti'li Taşçı, Halk TV'ye kayyum atanmasını 'istibdat' olarak niteledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei