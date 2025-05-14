İyi Parti Lozan Park'ında Grup Toplantısı Düzenledi... Hasan Toktaş: Türkiye Cumhuriyeti Devleti Bu Yaşanan Rezilliği Asla ve Asla Hak Etmemektedir

(ANKARA) - İYİ Parti Teşkilat Başkanı Hasan Toktaş, " Türkiye'de yaşanan bu olumsuz gelişmelere İYİ Parti olarak genel başkanımızın talimatlarıyla bugün yayınlanmış olan o sözde bildiride belirtilen Lozan'ın delinmesine karşı, Türkiye Cumhuriyeti'nin tapusu olarak gördüğümüz Lozan Anlaşması anlamında bugün burada Lozan Park'ında grup toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Binlerce vatandaşımız bu duruma tepki olarak bu yoğun yağmur altında buraya gelmiş olmaları çok anlamlıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, teröre karşı mağlup bir devlet değildir. ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu yaşanan rezilliği asla ve asla hak etmemektedir" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısını Ankara'nın Çankaya ilçesinde yer alan Lozan Park'ında düzendi. Toplantı alanında Türk bayrakları ve parti bayraklarının yanı sıra şehitlerin resimlerinin olduğu ve "Unutmayacağız, unutturmayacağız" yazılı pankartlar asıldı. Yoğun kalabalığın olduğu alanın girişinde CHP ilçe başkanlığı, Silivri Cezaevin'de tutuklu bulunana CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için imza stantı açtı.

"1924 Anayasasını yok sayan bir iradeye karşı burada milletin kalbi atacak"

Eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ve İYİ Partili Oktay Vural, "Bugün burada bir siyasi partinin toplantısı yok. Bugün burada Türk milletine karşı büyük suikastı sona erdirdiğini ifade eden, Lozan'a sahip çıkma iradesi var. Bugün burada milli devlet var, bugün burada milli kimlik var. Bugün burada cumhuriyete sahip çıkma iradesi var. Silahla yapamadıklarını silah bırakma karşısında pazarlık unsuru yaparak Lozan'ı yok sayan, 1924 Anayasasını yok sayan bir iradeye karşı burada milletin kalbi atacak. Meselenin özü budur. Mesele bir siyasi parti meselesi de değildir. Bugün hep beraber birlikte silah bırakma adı altında bu milletin hangi süreçlere doğru götürülmek istendiğini topluma iletme yeridir" dedi.

"Cumhuriyetimizi soykırımcı, asimilasyoncu diye nitelendiren bu dili makbul ve meşru görenlere bir tepkidir"

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Buğra Kavuncu, "Bizim muhatabımız değil PKK terör örgütü. Yayınladıkları bir bildiriyi meşru kabul eden, bunu makbul kabul eden kesimlere yöneliktir benim bu söylediklerim. Bu bir terör örgütüdür. Zira bildiri silah bırakan bir örgütün bildirisi değil adeta militanca bir dille hazırlanmış, cumhuriyetimize, cumhuriyetin temeli olan Lozan Anlaşmasına dil uzatan bir bildiridir. Onun için biz buradan Milletimizle beraber bütün Türkiye'ye; biz üniter yapımıza ve birliğimize, beraberliğimize göz diken, cumhuriyetimizi soykırımcı, asimilasyoncu diye nitelendiren bu dili makbul ve meşru görenlere bir tepkidir" ifadelerini kullandı.

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti, teröre karşı mağlup bir devlet değildir"

İYİ Parti Teşkilat Başkanı Hasan Toktaş ise, "Türkiye'de yaşanan bu olumsuz gelişmelere İYİ Parti olarak genel başkanımızın talimatlarıyla bugün yayınlanmış olan o sözde bildiride belirtilen Lozan'ın delinmesine karşı, Türkiye Cumhuriyeti'nin tapusu olarak gördüğümüz Lozan Anlaşması anlamında bugün burada Lozan Park'ında grup toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Binlerce vatandaşımız bu duruma tepki olarak bu yoğun yağmur altında buraya gelmiş olmaları çok anlamlıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, teröre karşı mağlup bir devlet değildir. ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu yaşanan rezilliği asla ve asla hak etmemektedir" açıklamasını yaptı.

"Milletin desteğini kılcal damarlarımıza kadar hissediyoruz"

İYİ Parti Kültür, Sanat ve Gençlik Politikaları Başkanı Mehmet Aslan ise şunları kaydetti:

"Biz şu an iktidar ve yandaşlarına karşı milletin sesi olmaktan gurur duyuyoruz. Milletin desteğini kılcal damarlarımıza kadar hissediyoruz. Bizim yanımızda olduklarını ve Türk milletinin gerçekten sahipsiz olmadığını İYİ Parti olarak gösteriyoruz. Bir bütün oluyoruz, etle tırnağız. İnşallah Türkiye'yi bu tuzağın içine çekenlerden hesap sorarak bu tuzağa düşürmeyeceğiz."