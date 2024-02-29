İYİ Parti Mamak Belediye Başkan Adayının Adaylığı Düşürüldü

Ankara İl Seçim Kurulu, İYİ Parti Mamak Belediye Başkan adayı Hüseyin Bayındır'ın adaylığının, daha önce CHP'nin aday adayı olup merkez yoklamasına katılması nedeniyle düşürülmesine karar verdi. İYİ Parti karara itiraz etti.
31 Mart Mahalli İdari Yerel Seçimler'ine kısa bir süre kaldı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 3 Mart'ta partilerin kesin aday listelerini açıklayacak. YSK'ya sunulan adaylar üzerinde itirazlar değerlendirilirken Ankara İl Seçim Kurulu dikkati çeken bir karar aldı.
CHP Mamak İlçe Başkanı Hacı Mehmet Akdulum, İYİ Parti'nin Mamak Belediye Başkan adayı Hüseyin Bayındır'ın adaylığına itiraz etti. Kurul, Bayındır'ın daha önce CHP'den aday adayı olup merkez yoklamasına katılması nedeniyle adaylığının düşürülmesi yönünde karar verdi.
Hüseyin Bayındır, 24 Kasım'da Mamak ilçe Belediye Başkan adaylığı için başvuru yapıyor. CHP, 9 Şubat'ta Mamak Belediye Başkan adayı olarak Veli Gündüz Şahin'i açıkladı. CHP'nin 9 Şubat'ta açıkladığı listede Hüseyin Bayındır, Mamak için hazırlanan aday adayları listesinin 7'inci sırasında bulunuyor. Veli Gündüz Şahin, adaylık işlemlerini başlatmak için 13 Şubat'ta Mamak İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na başvuruyor. Hüseyin Bayındır ise 14 Şubat'ta CHP üyeliğinden istifa ediyor.
ANKARA İL SEÇİM KURULU'NUN KARARI
Ankara İl Seçim Kurulu, Bayındır'ın adaylığının düşürülmesine; YSK'nın 2014'e 418 sayılı kararın sonuç bölümünde,"Bir siyasi partiden merkez yoklamasına katılan aday adayının, o partiye ait aday listesinin il/ilçe seçim kurullarına verilmesinde önce aday adaylığından ayrıldığı takdirde, partisinden vaki aday adaylığından vazgeçmiş sayılacağından, başka bir siyasi partiden merkez yoklamasına katılabileceği gibi partisinden istifa etmesi koşuluyla bağımsız aday da olabileceğine" yönelik hükmünü gerekçe gösterdi.
İYİ Parti, Hüseyin Bayındır'ın adaylığının düşürülmesine yönelik karara itiraz etti. YSK itirazı reddederse, İYİ Parti Mamak'ta belediye başkanlığı seçimine giremeyecek.
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