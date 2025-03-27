İYİ Parti'nin Bayramlaşma Programı Belli Oldu

(ANKARA) - İYİ Parti'nin Ramazan Bayramı kapsamında siyasi partilerle yapacağı bayramlaşma programı belli oldu. 31 Mart Pazartesi yapılacak bayramlaşma heyetlerinde İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun talimatıyla gençlik kolları da yer alacak.

İYİ Parti'nin Ramazan Bayramı kapsamında siyasi partilerle yapacağı bayramlaşma programı belli oldu. Bayramın ikinci gününde yapılacak bayramlaşma programında, kabul heyetinde Medya Tanıtım Başkanı ve Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşçı ve Genel Başkan Başdanışmanı Ali Demir ziyaretçileri ağırlayacak. Ziyaret heyetinde ise STK İlişkileri Başkanı Alper Akdoğan ve Genel İdare Kurulu Üyesi Burcu Akçaru Üstbaş yer alacak.

Öte yandan Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu'nun talimatıyle heyetlerde gençler de yer alacak. Kabul heyetinde Gençlik Kolları Ankara İl Başkanı Mustafa Kaan Günay, ziyaret heyetinde Gençlik Kolları Antalya İl Başkanı Oğulcan Bayram buluanacak.

İYİ Parti'nin 31 Mart Pazartesi günü yapılacak bayramlaşma programı şu şekilde:

1 BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 09.15-09.30

2 ANAHTAR PARTİ 09.45-10.00

3 SAADET PARTİSİ 10.10-10.25

4 DEMOKRAT PARTİ 10: 30-10: 45

5 ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 11.30-11.45

6 MİLLİ YOL PARTİSİ 11.50-12.05

7 ZAFER PARTİSİ 12.15-12.30

8 GELECEK PARTİSİ 12: 45-13: 00

9 DEVA PARTİSİ 13: 10-13: 25

10 DEMOKRATİK SOL PARTİ 13.30-13.45

11 BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ 14.00-14.15

12 YENİDEN REFAH PARTİSİ 14: 30-14: 45

13 ANAVATAN PARTİSİ 15.00-15.15

14 MEMLEKET PARTİSİ 15.25-15.40

15 DOĞRU YOL PARTİSİ 15.50-16.05