İzinsiz Yürüyüşe Polis Müdahalesi

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İZİNSİZ YÜRÜYÜŞE POLİS MÜDAHALESİ

Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın İçişleri Bakanlığı tarafından geçici olarak görevden uzaklaştırılmasının ardından toplanan bir grup, Cumhuriyet Caddesi'ne yürümek istedi. DEM Parti Grup Başkanvekili Kars Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, DEM Parti Van Milletvekili Mahmut Dindar, Hakkari Milletvekili Vezir Coşkun Parlak, görevden uzaklaştırılan Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanları Abdullah Zeydan ve Neslihan Şedal da destek verdi. Polis, eylemin izinsiz olduğu gerekçesiyle gruba izin vermedi. Polisin yaptığı uyarı anonslarına rağmen grup yürümekte ısrar etti. Bunun üzerine polis ekipleri polis göz yaşartıcı bomba ve TOMA aracından su sıkarak gruba müdahalede bulundu, bazı kişileri gözaltına aldı.

Polis ekipleri, caddede yürüyen DEM Parti milletvekillerinin de yürümelerine izin vermedi. Bir süre bekletilen milletvekilleri ve partililer daha sonra polisin sıkı güvenlik önlemi altında DEM Parti il binasına geçti.