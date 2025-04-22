İzmir Başkanından 23 Nisan Kutlaması - Son Dakika
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İzmir Başkanından 23 Nisan Kutlaması

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle yayımladığı mesajda milli egemenliğin önemine vurgu yaptı ve bu günün çocuklara armağan edilmesini hatırlattı.

22.04.2025 12:25  Güncelleme: 13:23
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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Gazi'nin, milletin egemenliğini millete verişinin 105. yılında tüm İzmirlileri, 23 Nisan 1920'nin aydınlığıyla selamlıyorum. Egemenliğin sonsuza dek millette kalacağına söz vererek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mızı kutluyorum" dedi.

Başkan Tugay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Tugay, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ülkelerin tarihlerindeki en önemli dönüm noktaları, bağımsızlıklarını kazandıkları yani egemenliğin, gerçek sahibi olan millete geçtiği tarihlerdir. Bağımsızlık ve milli egemenlik, genellikle birbiriyle iç içedir; bir ülke bağımsızsa zaten onu oluşturan millet, kaderi hakkında söz sahibidir. Bizim ülkemizin tarihinde ise bunun anlamı çok daha özeldir, çünkü milli egemenlik kavramı, bağımsızlıkla sonuçlanan Kurtuluş Savaşı'mızın temel direği, cumhuriyetimizin müjdecisidir. Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, bağımsızlığımızın milletle el ele kazanılabileceğine inanıyordu. İşgalci emperyalist güçlere karşı önderlik ettiği ulusal Kurtuluş Savaşı'mızda milli iradeyi esas alarak 23 Nisan 1920'de, tüm ülkeyi temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisini açtı; milleti bağımsızlık mücadelesine ortak etti. Halkı sarayın tebaası olmaktan çıkaran, özgür yurttaşlara dönüştüren cumhuriyetin ilk adımlarını, savaş sırasında attı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kendisi, belki de Cumhuriyet tarihimizin ilk devrimidir. Meclis, Osmanlı Devleti'ni tanımamış, tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'ni kurma hedefiyle Kurtuluş Savaşı'nı yönetmiş ve büyük bedeller ödenerek büyük zafer elde edilmiştir. İşte bu yüzden bizim bağımsızlık savaşımızın diğer adı, Milli Mücadele'dir.

Bugün, tarihimizin dönüm noktasının 105. yılında bulunuyoruz. Padişahlıktan cumhuriyete, hilafetten laikliğe geçiş; imparatorluk enkazından ulus devletin oluşturulması, bugün yıl dönümünü kutladığımız milli egemenlikle gerçekleşti. 1924 Anayasası ile halkın temsilcilerini seçtiği, bu temsilcilerden oluşan Meclisin yasaları yaptığı ve hükümeti oluşturduğu bir sistem getirildi. Cumhuriyet rejimi, TBMM'yi en üst organ olarak kabul etti. Cumhuriyet'in kuruluşunda ortaya çıkan bu anlayış, Türkiye'nin siyasi kültürünü biçimlendirdi. Bu anlayış bize, egemenliğin millete ait olduğunu, saraya veya bir azınlığa devredilemeyeceğini öğretti. O yüzden ülkemizde milli egemenlik, sarsılmaz bir güce sahiptir. Çünkü gücünü, Büyük Önderimiz Atatürk'ten ve Milli Mücadele'den alır.

Geleceği gören Ebedi Şef'imiz, millet egemenliğine dayalı cumhuriyetin ilelebet payidar kalması için 23 Nisan'ı, geleceğin yetişkinleri çocuklarımıza armağan etti. Meclis'in açıldığı günün, çocukların bayramı olmasını istedi. Çocuklar bayram etmeliydi; bugünü neşeyle, sevinçle kutlayıp benimsemeliydi. Büyüdüklerinde ülkeleri adına milli egemenliği taçlandırmalıydı. Dünyada çocuklarına bayram armağan eden ilk ve tek lider Atatürk'e şükran borçluyuz. Bize hem milli egemenliğimizi verdi hem de bu değerleri çocuklarımıza güvenle emanet etmemizi sağladı. Gazi'nin, milletin egemenliğini millete verişinin 105. yılında tüm İzmirlileri, 23 Nisan 1920'nin aydınlığıyla selamlıyorum. Egemenliğin sonsuza dek millette kalacağına söz vererek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mızı kutluyorum."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Başkanından 23 Nisan Kutlaması - Son Dakika

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