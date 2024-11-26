İzmir Bayraklı'da İşçiler Grev Kararı Aldı - Son Dakika
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İzmir Bayraklı'da İşçiler Grev Kararı Aldı

İzmir Bayraklı\'da İşçiler Grev Kararı Aldı

Bayraklı Belediyesi'nde DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası ile yapılan Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamayınca işçiler grev kararı aldı. Grev sonrası ilçenin sokaklarında çöplerin birikmesi dikkat çekti.

26.11.2024 18:07  Güncelleme: 18:09
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İZMİR'de Bayraklı Belediyesi'nde Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Genel-İş Sendikası ile yapılan Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde anlaşamaya varılamadı. İşverenin 42 bin TL teklifini kabul etmeyen işçiler, grev kararı aldı. Grev kararının ardından ilçenin sokaklarında çöplerin yola taştığı görüldü.

Bayraklı Belediyesi'nde DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası ile yapılan TİS görüşmelerinde anlaşamaya varılamadı. İşverenin 42 bin TL teklifini kabul etmeyen işçiler, saat 00.00'dan itibaren grev kararı aldı. Bayraklı Belediyesi işçileri, sabah saatlerinde belediyenin önünde toplandı. Grev kararının ardından ilçenin sokaklarında çöplerin yola taştığı görüldü.

'VİCDAN AZABI İLE ÇIKARDIM'

Eylem yapan işçilerin yanına gelen Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Göreve geldiğimden beri beni tanıyanlarınız var. Daha önce beraber siyaset yaptıklarım var. Seçim sürecinde 'Önceliğim çalışan arkadaşlarımın maaşını ödemek olacak' dedim. Ben de bu sözü tuttum. İlk 100 kişiyi çıkardığımızda başa baş duruma geliyorduk. Son 45 günde alınan karar doğrultusunda 84 kişiyi işten çıkartırken inanın ki vicdan azabı ile çıkardım. Bu adamları atarken maaşınızı gününde ödeyebilmek için ve 2 ay sancılı süreç geçti ama 8 aydır Bayraklı Belediyesi bir çivi bile çakmadan 8 aya geldik. Her ay 25 milyon vergi, sigorta ödeyemeyerek ancak maaşınızı ödeyebildik" dedi.

'SADECE AY SONUNU GETİRMEYE ÇALIŞAN BİR KURUMUZ'

Başkan Önal, "Yeni yaptığımız bir tane yol, kaldırım, park yok. Sadece ay sonunu getirmeye çalışan bir kurumuz. Bu bizim suçumuz değil. Bayraklı'nın sınırları olurken bunlar hiç hesaplanmamış. Bayraklı olarak başa baş durumdayız. Ayağımızı yorgana göre uzatmayı bilmeliyiz. Sadece bu yıl için değil, bundan sonraki yıllar içinde bu belediye o durumu sağladıktan sonra hizmetlerini verebilecek. Önümüzdeki yıl bütçemizin yüzde 45 artacağını varsayıyoruz. 2024 yılı bütçesi kağıt üzerinde 2,1 milyar olması gerekirken gerçekleşmesi muhtemel olan 1,5 milyar. Birçok şey gerçekçi değil. Vatandaşın ödeme gücü zayıf olduğundan vergiler bir türlü toplanamıyor. Herkesin haklı olduğu bir yerde, her biriniz kendinizi benim yerime koyun. Oturup, eylem yapsak bile hep beraber tepki göstersek bile her ay 20 milyon, 30 milyon bulamayacağım. Belediyenin mülkü var da belediyedeki memurlar görmüyorsa sizden ricam gelin, söyleyin. Olmadığını siz de biliyorsunuz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Politika, Bayraklı, Belediye, 3-sayfa, Ekonomi, Güncel, İzmir, Son Dakika

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