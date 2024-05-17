İzmir Bayraklı\'da Müstakil Evde Yangın Çıktı

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İzmir'in Bayraklı ilçesindeki müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, 1615/7 Sokak'ta Ali Babayiğit ve Ercan Babayiğit'e ait iki katlı müstakil bir evde yangın çıktı.

Yangını fark eden kardeşler, evi tahliye ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye görevlendirilen itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye ekipleri tarafından yangının ilk belirlemelere göre, prizde şarj edilen elektrikli matkaptan çıkmış olabileceği değerlendirildi.