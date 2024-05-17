İzmir Bayraklı'da Müstakil Evde Yangın Çıktı - Son Dakika
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İzmir Bayraklı'da Müstakil Evde Yangın Çıktı

İzmir Bayraklı\'da Müstakil Evde Yangın Çıktı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde Ali Babayiğit ve Ercan Babayiğit'e ait müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Kardeşlerin evi tahliye ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Yangın sonucunda ev kullanılamaz hale geldiği belirtildi. İlk belirlemelere göre yangının prizde şarj edilen elektrikli matkaptan çıkmış olabileceği değerlendirildi.

17.05.2024 06:01
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İzmir'in Bayraklı ilçesindeki müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, 1615/7 Sokak'ta Ali Babayiğit ve Ercan Babayiğit'e ait iki katlı müstakil bir evde yangın çıktı.

Yangını fark eden kardeşler, evi tahliye ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye görevlendirilen itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye ekipleri tarafından yangının ilk belirlemelere göre, prizde şarj edilen elektrikli matkaptan çıkmış olabileceği değerlendirildi.

Kaynak: AA

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