İzmir Bölge Planı Tanıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir Bölge Planı Tanıtıldı

İZKA, 2024-2028 dönemini kapsayan İzmir Bölge Planı'nı tanıttı; yeşil ve mavi ekonomiye odaklandı.

20.02.2025 17:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) tarafından 2024 ile 2028 yılları arasında kentin kaynaklarının etkin şekilde değerlendirilmesi amacıyla hazırlanan ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınma stratejilerinin yer aldığı İzmir Bölge Planı tanıtıldı.

"Yeşil Dönüşüme ve Mavi Büyümeye Öncülük Eden, Dirençli ve Canlı Bir Liman Şehri" vizyonu doğrultusunda oluşturulan planın tanıtımı için İzmir İktisat Kongresi Binası'nda program düzenlendi.

Vali Süleyman Elban, burada yaptığı konuşmada, planlar doğrultusunda ülke ve şehirlerin geleceğiyle ilgili faaliyetlerin gerçekleştirildiğini ifade etti.

Tüm ilgililer ve paydaşların görüş ve bilgisine müracaat edilerek planın hazırlandığını anlatan Elban, "Doğru kalkınma için, kıt kaynaklarımızı verimli kullanmak, daha sonra karşılaşacağımız sorunları şimdiden öngörmek ve ileride karşılaşacağımız sorunları daha az emekle çözmek zorundayız. Öngörüsü yüksek çalışma yaparak ileride oluşan şartlar, gelişen yeni durumlara uyum konusunda ya da o dönemin ihtiyaçları ortaya çıktığında şaşırıp kalmamak ya da yoğun kaynak ve emek israfına yol açmadan ilerlemek istiyorsak plan yapmak zorundayız." dedi.

İZKA Genel Sekreteri Mehmet Yavuz ise planı oluşturmak için önemli çalışmalar yapıldığını anlattı.

Çalışmayla ilgili önemli bilgilere ulaştıklarını vurgulayan Yavuz, "İzmir aslında göçle bilinen bir kent. İzmir'i kendi dinamikleri içinde bıraktığımızda 2030 yılından itibaren nüfusun azalmaya başladığını görüyoruz. Göç almadığımız senaryoda 2050 yılına geldiğinde İzmir'in nüfusunun azaldığını ve 4,3 milyona düştüğünü görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Yavuz, İzmirlilerin en fazla ulaşım, imar, kentleşme ve altyapıyla ilgili sorun yaşadığına dikkati çekerek, planı yeşil dönüşüme ve mavi büyümeye öncülük eden dirençli ve canlı liman şehri vizyonuyla hazırladıklarını aktardı.

Planı yeşil dönüşüm, toplumsal dönüşüm ve mavi ekonomi olmak üzere 3 eksende oluşturduklarını anlatan Yavuz, şunları kaydetti:

"Planda İzmir'deki başta tarım ve faaliyetleri olmak üzere tüm üretim faaliyetlerinin daha çevreci yapılmasını ve yeşil dönüşümün gerçekleştirilmesini hedefleyen birçok politika öncülüğüne tedbire yer verdik. Türkiye ekonomisine en fazla katkı sağlayan sektörün liman ve limanla bağlantılı sektörler olduğu ortaya çıkıyor. İzmir, limanı sayesinde bir cazibe merkezi. Mavi ekonomi çerçevesinde özellikle liman ve limanla bağlantılı altyapının geliştirilmesini ve su ürünleri sektörü başta olmak üzere mavi büyümenin sunduğu fırsatlardan yararlanmayı önemli görüyoruz. Dünyadaki yaşanan değişim ve dönüşüme karşı hem kurumsal düzeyde hem de bireysel düzeyde bir değişime hazırlanmamız ve adapte olmamız gerekiyor."

Konuşmaların ardından uzmanlar tarafından planların detayları katılımcılara aktarıldı.

Toplantıya kurum müdürleri ve diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA

İzmir Kalkınma Ajansı, İzmir Kalkınma Ajansı, Süleyman Elban, Ekonomi, Güncel, Kültür, Ulaşım, Çevre, Yaşam, izmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir Bölge Planı Tanıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:58 Neredeyse maç iptal oluyordu Belçikalılar, Fenerbahçe taraftarını öldüresiye dövmüş Neredeyse maç iptal oluyordu! Belçikalılar, Fenerbahçe taraftarını öldüresiye dövmüş
00:42 MHP lideri Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama MHP lideri Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
23:51 Zelenskiy baskılara daha fazla dayanamadı: Trump’la anlaşma yapmaya hazırız Zelenskiy baskılara daha fazla dayanamadı: Trump'la anlaşma yapmaya hazırız
23:51 Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, berberini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın korumasına benzetti Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, berberini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumasına benzetti
22:27 İstanbul’da kabus için saat verildi 34 ilde okullar tatil İstanbul'da kabus için saat verildi! 34 ilde okullar tatil
08:45 Cesur sahneler yüzünden ayrıldıkları iddia edilen Hakan Sabancı ile Hande Erçel’den paylaşım Cesur sahneler yüzünden ayrıldıkları iddia edilen Hakan Sabancı ile Hande Erçel'den paylaşım
08:36 BİM’den 1,3 milyar TL’lik rekor cezaya itiraz: Hakkaniyetsizdir BİM'den 1,3 milyar TL'lik rekor cezaya itiraz: Hakkaniyetsizdir
08:35 Dursun Özbek, PFDK’ye sevk edildi Dursun Özbek, PFDK'ye sevk edildi
08:22 Şampiyonlar Ligi’nde Play-Off Turu tamamlandı: İşte son 16’ya kalan takımlar Şampiyonlar Ligi'nde Play-Off Turu tamamlandı: İşte son 16'ya kalan takımlar
08:21 Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş kaza geçirdi Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş kaza geçirdi
08:14 Polis bir hafta suç mahallinde bekledi, “Bukalemun“ suçüstü yakalandı Polis bir hafta suç mahallinde bekledi, "Bukalemun" suçüstü yakalandı
08:12 Ünlü şarkıcı Edis Görgülü, kar nedeniyle metroya bindi Ünlü şarkıcı Edis Görgülü, kar nedeniyle metroya bindi
08:10 TÜSİAD Başkanı Orhan Turan’ın ifadesi ortaya çıktı: Aylık gelirim 1 milyon lira TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ın ifadesi ortaya çıktı: Aylık gelirim 1 milyon lira
07:53 Bu provaydı, İstanbul’a tipi şeklinde kar yağacak İşte saat saat hava raporu Bu provaydı, İstanbul'a tipi şeklinde kar yağacak! İşte saat saat hava raporu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2025 07:41:47. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir Bölge Planı Tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.