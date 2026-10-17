İzmir Bornova'da 9 yıldır firari çift, 28'er yıl hapis cezasıyla aranırken yakalandı - Son Dakika
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İzmir Bornova'da 9 yıldır firari çift, 28'er yıl hapis cezasıyla aranırken yakalandı

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İzmir Bornova\'da 9 yıldır firari çift, 28\'er yıl hapis cezasıyla aranırken yakalandı
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İzmir Bornova'da, 32 ayrı dolandırıcılık suçundan 28'er yıl 7'şer ay 10'ar gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan ve 9 yıldır firari olan B.L. ile eski eşi S.T., saklandıkları adreste yakalandı. Gözaltına alınan çift, adli mercilere teslim edildi.

İZMİR'in Bornova ilçesinde, 'dolandırıcılık' suçundan haklarında 28'er yıl 7'şer ay 10'ar gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 9 yıldır firari olan B.L. ile eski eşi S.T., saklandıkları adreste polisin operasyonuyla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, Bornova ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, aynı dosya kapsamında 32 ayrı 'dolandırıcılık' suçundan haklarında toplam 28'er yıl 7'şer ay 10'ar gün hapis ve 97'şer bin TL idari para cezası olan B.L. ile eski eşi S.T. saklandıkları evde yakalandı.

Gözaltına alınan B.L. ve S.T., emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere teslim edildi.

Kaynak: DHA
DolandırıcılıkDolandırıcıGüvenlik3. SayfaGüncelİzmirSon Dakika

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SON DAKİKA: İzmir Bornova'da 9 yıldır firari çift, 28'er yıl hapis cezasıyla aranırken yakalandı - Son Dakika
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