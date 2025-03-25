İzmir Buca'da Hasanağa Bahçesi Yenilendi

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi bir asırdır kente hizmet veren Hasanağa Bahçesi'ndeki yenileme çalışmalarını tamamladı. Daha güvenli ve yeşil hale getirilen parkta yurttaşların ücretsiz spor ekipmanlarından yararlanmasını sağlayan Spor İstasyonu da hizmete girdi.

99 yıldır İzmir'e park olarak hizmet veren Buca Hasanağa Bahçesi'nde İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yenileme çalışmaları tamamlandı. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı öncülüğünde yürütülen çalışmalarda yurttaşların da talepleri göz önüne alınarak park daha güvenli, yeşil ve konforlu hale getirildi. Yenileme çalışmaları kapsamında, parkın sulama, güvenlik, aydınlatma gibi alt ve üst yapı sorunları çözüldü, yeni sosyal alanlar ve kent mobilyaları eklendi. Kapsamlı peyzaj çalışmalarıyla Hasanağa Bahçesi spor ve dinlenme alanları, yemyeşil görüntüsüyle yurttaşların beğenisini kazandı.

Hasanağa'da bakım, onarım sürekli devam edecek

Buca'nın kalbinde yer alan 96 bin metrekarelik Hasanağa Bahçesi'ni korumak için düzenli olarak bakım ve onarım çalışmalarını sürdüreceklerini belirten İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Peyzaj Mimarı Remziye Altın Özer, "Halkın kullanımını göz önüne alarak yenileme çalışması yaptık. Önceliğimiz ağaçların budanması oldu. Kurumuş ağaçları temizleyerek yerine ekolojiyi bozmadan daha güzel ve yeni türler diktik. Yaklaşık 60 bin metrekare çim serimi yaparak yeşil dokuyu artırdık" şeklinde konuştu.

"Şimdi çok temiz"

Hasanağa'daki değişimi değerlendiren öğrenci Merve Özduran, "Yapılan çalışmalar sonrası çimler, alan tertemiz. Güvenli bir şekilde artık tenis oynuyoruz. Güvenlik kameralarının da yerleştirilmesi çok iyi olmuş. Düzenleme çalışmaları gayet güzel, çok mutluyuz" dedi.

"Spora teşvik için iyi bir proje"

Spor İstasyonu projesini ve yenilen spor alanlarını değerlendiren spor bilimleri öğrencisi İnci Karan, "Antrenmanlarıma gidemediğim durumlarda arkadaşımla buraya geliyoruz. Bu saha bizim için yeterli oluyor. Öncesinde çimler bozulmuştu, park temiz değildi. Şu an daha düzenli ve iyi görünüyor. Gayet memnunuz. Tenis diğer sporlardan daha pahalı bir spor olduğu için raketlere ulaşmak zor. Spor İstasyonu sayesinde bu imkana ulaşmak insanlarımızı spora teşvik anlamında çok iyi bir proje olmuş" ifadelerini kullandı.

"Allah razı olsun"

Paten ve kaykay pistindeki düzenlemeden çok mutlu olduğunu belirten Berat Öztürk, "Yeni haliyle herkes daha iyi paten sürebiliyor. Hasanağa Bahçesi'ne her gün geliyorum. Eski pistte boş yere diğer tarafa gitmek zorunda kalıyorduk, böyle daha iyi oldu. Burayı yapanlardan çok teşekkür ederiz. Allah hepsinden razı olsun" diye konuştu.

"Pistin şimdiki hali çok daha iyi"

Bisiklet sürücüsü Yasin Bozovalı, "Değişim çok iyi oldu. Bu rampada daha iyi hızlanıp atlayabiliyoruz. Şimdi daha yeşil daha güzel bir park oldu. Çimlerin etrafına halatlar çekildi, güzel duruyor. Hemen hemen her okul çıkışı geliyorum. Arkadaşlarımla görüşüyorum ya da bisiklet sürüyorum. Pistin şimdiki hali çok daha iyi" dedi.

"Şu an gönül rahatlığıyla çocuğumu götürebilirim"

Gönül rahatlığıyla artık çocuğunu parka götürdüğünü söyleyen Suzan Yaprak, "Çimlerin yenilenmesi çok iyi oldu. Çocuğumla daha kaliteli vakit geçirebiliyorum, rahatlıkla kum havuzuna sokuyorum. Yapılan düzenleme için teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

8 futbol sahası kadar çim, 231 yeni ağaç

İzmir Büyükşehir Belediyesi, parkın 60 bin 120 metrekarelik yeşil dokusunu gün yüzüne çıkarmak için alanda özenle çalışma yürüttü. Parkta ilk olarak 971 ağacın budama işlemi yapıldı.

Alana 231 ağaç, 13 bin 630 çalı ve 31 bin 50 yer örtücü dikimi yapıldı. Hasanağa'nın sertleşen toprağı çapalanarak havalandırıldı, toprağın az olduğu alanlara toprak serimi yapıldı. 8 futbol sahasından büyük bir alana 59 bin 400 metrekarelik alana çim serimi yapıldı.

Çocuk oyun alanları yenilendi, kum havuzunun etrafı kapatıldı

Çocukların sağlıklı ve güvenli bir şekilde eğlenmeleri için oyun alanında bakım ve onarım yapıldı. Arızalı ve kırık oyun grupları tamir edildi. Çocukların güvenliği için kauçuk zemin yenilendi. Başkan Tugay'ın alanda bizzat talimat verdiği çocuk kum havuzunun etrafı sokak hayvanlarının kirletmesine engel olacak şekilde ahşap çitlerle çevrildi.

Su tesisatı onarıldı, çamur birikintilerinin önüne geçildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, parkın elektrik ve su gibi altyapı sorunlarını çözerek alanı sürdürülebilir bir yapıya kavuşturdu. Park alanı içinde çamurlaşmaya neden olan su kaçakları tamir edildi, sulama tesisatı olmayan yerlere su tesisatı kuruldu. Böylece alanda kuraklaşan yerlerin önüne geçilmiş oldu. Elektrik tesisatı ise baştan sona elden geçirildi.

Spor İstasyonu'nda ücretsiz spor ekipmanı

İzmirlilerin parkı daha nitelikli bir şekilde kullanmaları için park içinde yeni sosyal donatı alanları oluşturuldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı İzmirlilerin spor olanaklarını artırmak, geliştirmek ve spor ekipmanlarına ulaşmayı kolaylaştırmak için Spor İstasyonları projesinin ilkini Hasanağa'da hizmete aldı. Parkta spor yapmak isteyen yurttaşlar Spor İstasyonu'na kimliklerini göstererek çeşitli branşlara ait spor ekipmanlarına ücretsiz ulaşıyor. Spor İstasyonu'nun yanı sıra alandaki spor sahalarının, fitness aletlerinin ve koşu yolunun da bakım ve onarımı yapıldı.

Patenci gençlerin talepleri yerine geldi

Başkan Tugay, Hasanağa turunda Bucalı gençlerle bir araya gelip parkla ilgili taleplerini sormuş, gençler ise kaykay ve paten pistinin yeniden düzenlenmesini istemişti. Başkan Tugay'ın talimatı üzerine Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, kaykay pistini gençlerin istediği şekilde yeniden düzenlendi. Yeni haliyle pist, gençlerin daha aktif kullanımına imkan sunarken, etrafına çekilen çitler sayesinde de parkı ziyaret eden vatandaşların rahatsızlığı önlenmiş oldu.

Karanlık alanlar aydınlatıldı, güvenlik kameraları takıldı

Başkan Tugay'a alandaki yurttaşların en çok aktardığı konuların başında gelen güvenlik sorununu çözebilmek için İzmir Büyükşehir Belediyesi, parkın karanlıkta kalan bölümlerinin aydınlatılmasını sağladı. 4 ilave aydınlatma direği, 42 ilave projektör montajı yapıldı. 44 yanmayan eski lambalar değiştirildi; mevcut aydınlatma direklerinin bakımları yapıldı. Alana 20 yeni güvenlik kamerası takıldı.

45 yeni bank 170 yeni nesil çöp potası

Vatandaşların talepleri üzerine parktaki oturma alanları artırıldı. Bankların bakım ve onarımı yapılırken, 45 bank ilave edildi. Çöp kovalarının tamamı yeni nesil çöp potalarıyla değiştirildi. 170 yeni çöp potasıyla, çöp kutularında biriken kirliliğin önüne geçildi.

Yeni yürüyüş yolları ve patikalar

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı alan genelindeki bozulan yürüyüş ve bisiklet yollarının onarımını ve yenilemesini yaptı. Ayrıca halkın kullanımları göz önünde bulundurularak toplamda 390 metre yeni ilave yürüyüş yolu yapıldı.