İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, " Rumeli'den Göç" temalı resim sergisinin açılışına katıldı. Dedesinin Priştine'den gelerek Ege'ye yerleşen Balkan Türklerinden birisi olduğunu hatırlatan Soyer, "Bizi birbirimizden ayıran siyasi görüşlerin ötesinde bizi birleştiren çok önemli bir bağ bu. Bu bağa sımsıkı sarılıp bizi ayrıştıranlara inat birleşmeye devam edebilelim" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Ticaret Odası'nın desteği ile Kosova Rumeli Kültür Sanat ve Turizm Derneği tarafından düzenlenen Sosyal Sorumluluk Projesi "Rumeli'den Göç" temalı resim sergisinin açılışına katıldı. İzmir Ticaret Odası Sergi Salonu'nda bugün düzenlenen törende İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, Kosova Rumeli Derneği Başkanı Uğur Şengöz, derneklerin ve siyasi partilerin temsilcileri de yer aldı. Törende yetişkin ve çocuk kategorilerinde açılan resim yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

"ATATÜRK'ÜN BALKAN FESTİVALİ BİR BARIŞ PROJESİ OLARAK BİZE KALMIŞ"

Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'in yüreğinin yarısı Rumeli'de yarısı Anadolu'da olan çok renkli ve çok sesli bir şehir olduğunu belirterek "Bu kente bu kimliğini kazandıran belki de en büyük paydaşlardan biri de Rumeli'den, Balkanlar'dan bugüne kadar göçmüş kardeşlerimiz. Bir yığın meşakkat, acı yaşayarak bu topraklarda yerleşmiş ama gönüllerinin bir kısmı da hala orada olan göçmen kardeşlerimiz. Mustafa Kemal Atatürk 88 yıl önce ilk kez Balkan Festivali'ni düzenlediğinde Balkanlar'dan göçenlerin Anadolu'daki bağlarını güçlendirmeyi hedef almış. Festival o günlerden itibaren de hep bir barış projesi olarak kalmış. Biz de İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak bu Balkan Festivali'ni olanca zenginliğiyle, görkemiyle sürdürmeye gayret ediyoruz, devam ettireceğiz" dedi.

"BABAM ARNAVUT NURETTİN'Dİ"

Balkan kültürüne kökleri nedeniyle çok yakın olduğunu belirten Soyer, "Benim dedem Priştine'den göçmüş. Babam Arnavut Nurettin'di. Bizi birbirimizden ayıran siyasi görüşlerin ötesinde bizi birleştiren çok önemli bir bağ bu. Bu bağa sımsıkı sahip çıkmalıyız ki bizi ayrıştıranlara inat birleşmeye devam edebilelim" diye konuştu.

"BÖYLE BİR PROJEYE EV SAHİPLİĞİ YAPMAK KEYİF VERİCİ"

İzmir Ticaret Odası Başkanı Özgener, "Böyle güzel bir projeye ev sahipliği yapmak bizler için keyif verici. Çok güzel bir yarışma oldu" dedi

Rumeli ve Balkanlar için önemli bir ana tanıklık edildiğini belirten Kosova Rumeli Derneği Başkanı Uğur Şengöz ise, sergiden ve yarışmadan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek dereceye girenleri tebrik etti.