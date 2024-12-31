İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Çocuklara Yeni Yıl Sürprizi - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Çocuklara Yeni Yıl Sürprizi

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İzmir Büyükşehir Belediyesi, yeni yıl için çocuklu 2025 aileye pastalı sürpriz yaparak, yeni yıl mutluluğu dağıttı. Başkan Cemil Tugay'ın mesajıyla birlikte dağıtılan pastalar, çocuklarda büyük sevinç yarattı.

31.12.2024 10:53  Güncelleme: 12:11
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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, yeni yıl için kentteki çocuklu 2025 haneye pastalı sürpriz yaptı. İzmir tasarımlı yılbaşı kartı ve Başkan Cemil Tugay'ın yeni yıl mesajıyla dağıtılan pastalar, özellikle çocuklara büyük mutluluk yaşattı.

Başkan Tugay'ın talimatıyla 2025 yılına girerken kentte bir ilke imza atıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Sosyal Yardım Takip Sistemi'nde kayıtlı çocuklu aileler için 2025 adet pasta yapıldı ve dağıtıma başlandı. İzmir tasarımlı yılbaşı kartı ve Tugay'ın yeni yıl mesajıyla birlikte dağıtılan pastalar özellikle çocuklarda büyük heyecan yarattı.

"İki gündür yoğun mesai harcadık"

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Aşevleri Şube Müdürlüğü'nde mutfak sorumluluğu görevini üstlenen Selin Kalaycı, yeni yıl hediyesi için "2025 yılına girmeden önce Başkan'ımızın isteği doğrultusunda çocuklu 2025 haneye bir nebze de olsa mutluluk vermek amacıyla pastalarımızı hazırladık. Bu yıl ilk defa pasta ürettik. Aşevleri Şube Müdürlüğü olarak iki gündür çok yoğun bir mesai harcıyoruz. Hijyenik koşullarda kaliteli malzemelerle ürettiğimiz pastalarımızı çocuklarımıza gönderiyoruz" dedi.

Başkan Tugay'dan yeni yıl mesajı

Pasta ile birlikte İzmir tasarımlı yılbaşı kartı ve Tugay'ın "Sevgili hemşehrim" ifadesiyle başlayan yeni yıl mesajı da vatandaşlara ulaştırıldı. Başkan Tugay'ın mesajı şöyle:

"Mutlulukları birlikte kucakladığımız, zorluklarla birlikte mücadele ettiğimiz bir yılı daha geride bırakıyoruz. Siz kişisel yaşamlarınızda, biz ise tüm İzmirliler için en iyi, en güzel, en doğru olanı hedefleyerek yeni yıla giriyoruz. Ekonomik sorunlarla mücadele ettiğinizi, çocuklarınızın geleceğini düşündüğünüzü, sağlıklı ve huzurlu bir hayat düşlediğinizi biliyoruz. Siz de bilin ki hayatınızın her alanında yanınızdayız. Bu yeni başlangıçların arifesinde size tatlı bir sürpriz yapmak istedik. Yılbaşı pastası hediyemizle ailenizin yüzünde umutlu gülücükler bırakabildiysek ne mutlu bize. Dayanışmayı ve paylaşımı çoğaltacağımız 2025 yılında güzellikler hep bizimle olsun. Yeni yılınız kutlu olsun."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Çocuklara Yeni Yıl Sürprizi - Son Dakika

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