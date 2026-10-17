İzmir Çeşme'de 28 yaşındaki kadının ölümünde 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde bir kadının tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Alaçatı Mahallesi'nde 14 Ekim'de Pınar Güneş'in (28), Y.U. ve A.M. ile aralarında çıkan kavgada tabancayla vurularak hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.U, A.M, G.C. ve Ö.A. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. M.F. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Kadına ateş eden zanlının 17 yaşındaki A.M. olduğu öğrenildi.

Olay

Alaçatı Mahallesi'nde 14 Ekim'de Pınar Güneş (28) ile Y.U. ve A.M. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, olayda tabancayla ateş edilmesi sonucu yaralanan Güneş, 15 Ekim'de kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Polis ve jandarma ekiplerinin ortak çalışmasıyla kaçan şüpheliler Y.U. ve A.M. Urla ilçesinde yakalanmıştı.