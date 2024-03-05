İzmir Çiğli 2. Ana Jet Üssü'nden havalanan askeri helikopter acil iniş yaptı

İzmir Çiğli 2. Ana Jet Üssü'nden havalanan askeri helikopter, teknik arıza nedeniyle Urla'nın Bademler köyünde boş bir araziye acil iniş yapmak zorunda kaldı. Milli Savunma Bakanlığı, 1 personelin hafif yaralandığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İzmir Çiğli 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan kalkan askeri helikopterin teknik bir arıza nedeniyle zorunlu iniş yaptığını duyurdu.
MSB'den konuyla ilgili yapılan bilgilendirme şöyle:
"2'nci Ana Jet Üs Komutanlığından (Çiğli/İzmir) kalkan bir helikopterimiz teknik arıza nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kalmıştır. Helikopterimizde hasar meydana gelmiştir. Olayda hafif yaralanan bir personelimiz hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır. Olayla ilgili inceleme başlatılmıştır."
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