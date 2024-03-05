İzmir Çiğli 2. Ana Jet Üssü'nden havalanan askeri helikopter acil iniş yaptı

Yapay Zeka ile Meme Kanseri Teşhisi Süresi Azaltıldı

Sağlık Bakan Yardımcısı Huzeyfe Yılmaz, yapay zeka destekli çalışmalarla meme kanseri teşhis süresinin azaltıldığını bildirdi. Yılmaz, Türkiye'de yapılan taramaların yapay zeka ile okunması sonucunda teşhis süresinin 6 günde tamamlandığını ve doğruluk oranının yaklaşık yüzde 94 olduğunu belirtti. Yapay zeka çalışmalarının ileri seviyelerinde ise raporların da yapay zeka tarafından yazılacağı ve daha yüksek doğruluk oranlarına ulaşılacağı ifade edildi.