İzmir'de 10 Dönümlük Orman Alanı Oluşturuluyor - Son Dakika
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İzmir'de 10 Dönümlük Orman Alanı Oluşturuluyor

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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova Kızılay Mahallesi'nde 10 dönümlük alanı ağaçlandırarak yeni bir ormanlık alan kazandırıyor. Ağaçlandırma seferberliği kapsamında yapılan çalışmalarda 1000'in üzerinde ağaç dikilecek.

22.03.2025 11:22  Güncelleme: 13:16
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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova Kızılay Mahallesi'ndeki 10 dönümlük alanda bin ağaçlık orman oluşturuyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın geçen yaz yaşanan orman yangınlarının ardından başlattığı ağaçlandırma seferberliği sürüyor. Kente yeni ormanlık alanlar kazandırmak için çalışan İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nın üst kısmında bulunan Kızılay Mahallesi'ndeki 10 dönümlük alanın ağaçlandırmasına başladı. Mülkiyeti İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait eğimli arazinin ağaçlandırılmasıyla İzmir'in oksijeni artırılırken, boş alanda kaçak moloz dökümünün de önüne geçilmiş olacak.

Bölge halkı çok mutlu

Alanda dikim çalışmalarının devam ettiğini belirten İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Ağaçlandırma Şefi Fuat Karaca, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay'ın kent genelinde başlattığı ağaçlandırma seferberliği kapsamında bu alanı ele aldık. Öncelikle eğimi düşürecek, su tasarrufu sağlayacak arazi hazırlıklarını yaptık. Bunun için terasları ve dikim çukurlarını belirledik. Binin üzerinde ibreli ve yapraklı olmak üzere karışık ağaç dikimi yapacağız. Yapraklı türlerden yalancı akasya, tespih, sofora, akça ağaç, ibreli türlerden de toprak yapısına uygun olan kalem serviyi kullanacağız. Alanı aynı zamanda çeşitli bitki türleri ile yeşillendireceğiz. Kente yeni akciğerler kazandırırken buradaki boş alanda kaçak moloz dökümünün önüne geçiyoruz. Halkımızın da bu yönde talepleri vardı, onlar da çalışmalardan çok memnun" dedi.

Bornova'ya ve üreticiye nefes

Alanda kullanılan ağaç ve bitki türlerini kooperatiflerden temin ederek aynı zamanda üreticiyi de desteklediklerini belirten Karaca, "Çalışmalarımız tamamlandığında ormanlık alan bu bölgeye değer katacak. Kent genelinde ağaçlandırma çalışmalarımız sürecek" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'de 10 Dönümlük Orman Alanı Oluşturuluyor - Son Dakika

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