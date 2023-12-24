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İzmir'de 16 ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Son Dakika
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İzmir'de 16 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde düzenlenen operasyonda 16 ruhsatsız tabanca, silahlarla ilgili malzemeler ve suçta kullanıldığı değerlendirilen diğer eşyalar ele geçirildi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı, 2 kişi tutuklandı.

İzmir\'de 16 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
24.12.2023 - 16:59,
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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde düzenlenen operasyonda 16 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, ilçedeki üç adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda 16 ruhsatsız tabanca, silahlara ait fişekler, 2 muşta, 1 bıçak ele geçirildi. Suçta kullanıldığı değerlendirilen 7 cep telefonu ile dizüstü bilgisayara da el kondu.

Operasyonda S.A, M.K, F.Y. ve M.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.A. ile M.K. tutuklandı. Diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İzmir'de 16 ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Son Dakika
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