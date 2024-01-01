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İzmir'de 2024 coşkusu

İZMİR'de, 2024 yılına giren İzmirliler yeni yılı coşkuyla karşıladı.

İzmir\'de 2024 coşkusu
01.01.2024 - 01:30,
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İZMİR'de, 2024 yılına giren İzmirliler yeni yılı coşkuyla karşıladı. Özellikle Alsancak semtinde yılbaşını kutlayan vatandaşlar coşku yaşarken, polis ekipleri de güvenliği sağlamak amacıyla denetimler gerçekleştirdi.

Yeni yıl, Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi İzmir'de de coşkuyla kutlandı. Pençe Kilit Harekatı bölgesinde, terör örgütünün saldırısı sonucu 12 askerimizin şehit olması dolayısıyla, İzmir'de de yılbaşı etkinlikleri iptal edildi. Kemeraltı'nda kutlanacak olan yılbaşı eğlencesi iptal edilince İzmirliler yeni yılda Alsancak semtinde toplandı. Eğlence mekanlarında ve Kıbrıs şehitleri Caddesi'nde vatandaşlar 2024 yılını coşkuyla karşıladı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise kentin her yerinde denetimler gerçekleştirerek, güvenlik önlemleri aldı.

Kaynak: DHA
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