İzmir'de 23 Nisan Coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir'de 23 Nisan Coşkusu

İzmir'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, coşkuyla kutlandı. Eğlenceli etkinlikler yapıldı.

23.04.2025 13:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1) İZMİR'DE 23 NİSAN COŞKUSU

İZMİR'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 105'inci yıl dönümü coşkuyla kutlandı. İzmir'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 105'inci yıl dönümü Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Kutlamalara İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenci ve öğretmenler ile vatandaşlar katıldı. Kutlamalar meydandaki Atatürk Anıtı'na İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi'nin çelenk bırakmasıyla başladı. Törende İlkokulu öğrencileri 'Parla' marşı ile 'Haydi Türkiye' marşını seslendirdi. Ortaokul öğrencileri ise Efeler gösterisi yaptı. 'Bir Anadolu Masalı' öğrenci grup gösterileri ve ortaokulların 'Kırmızı Beyaz' flama öğrenci grup gösterileri ile devam etti. Son olarak ilkokul ve ortaokul öğrencileri 'Dalgalan Şanlı Bayrağım' gösterisi gerçekleştirdi.

'İSTİKBAL DAVASININ KALBİ OLMUŞTUR'

Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, "Bir asır önce umutla, inançla ve dualarla açılan Meclisimiz, tarihimizin bu en çetin döneminde hürriyet ve istikbal davasının kalbi olmuştu. Bu mukaddes çatı altında toplanan aziz milletimiz, Malazgirt'in emanetine canı pahasına sahip çıkarak binlerce yıllık medeni vasfını cihanşümul bir kahramanlık destanına dönüştürmüştür. Dünya sahnesine çıktığı günden bu yana, tarihi rotasını bizzat tayin eden asil milletimizin, milli egemenliğine bağlılığı takdire şayandır. Milletimizin yaradılışındaki bu hasletleri en iyi şekilde tahlil eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu bayramı evlatlarımıza armağan etmesi onun geleceğe dair vizyonunun en parlak tezahürüdür. 'Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır' ifadesi onun, evlatlarımızın yüksek karakterine ve potansiyeline duyduğu güveni işaret etmektedir. Şüphesiz çocuklarımız, şanlı mazimizden aldıkları ilhamla bu coğrafyaya aidiyetimizi baki kılacak, güzel ülkemizin şarkısını dünyanın dört bir yanında duyuracaktır. Medeniyetin burçlarında ay yıldızlı sancağımızı ilelebet dalgalandıracaktır" ifadelerini kullandı.

'EVLATLARIMIZ İNSANLIK TARİHİNDE İZ BIRAKAN İŞLERE İMZA ATACAKLAR'

Öğretmenlere de seslenen Yahşi, "Cihanın bu en kadim coğrafyasında, asırların birikimiyle yoğrulmuş necip milletimizin evlatlarını, yüksek karakterli bireyler olarak çağlar üstü bir vizyonla istikbale taşıyacaksınız. Yüzyıllardır bu topraklarda mayalanmış, en kıymetli hasletleri onların kalplerine nakşedeceksiniz. Evlatlarımız, sizlerin rehberliğinde insanlık tarihinde iz bırakan işlere imza atacaklar. Atinin ufkuna bir güneş gibi doğacak neslin mimarları olacaksınız. Çocuklarımız bizler için Yüce Allah'ın en büyük hediyesi, milletimiz içinse istikbalin ta kendisidir. Çocukların şen kahkahalarının çınlamadığı bir dünya; yarımdır, eksiktir. Bugün Gazze'den Doğu Türkistan'a, Afrika'ya zulmün gölgesinde kalan her çocuk dünyanın vicdan yarasıdır. Hangi coğrafyada bir çocuk mazlumsa yüreğimiz oralıdır. Onların çıkaramadığı ses olmak, sesimizi yükseltmek insanlık ödevidir. Bu kutlu bayram, tüm çocukların neşeyle güldüğü, hayaller kurabildiği, adil bir dünya umudumuzu tazelesin" diye konuştu.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: DHA

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, Cumhuriyet Meydanı, Yerel Haberler, Etkinlikler, Ömer Yahşi, 23 Nisan, Güncel, Eğitim, Yaşam, Çocuk, İzmir, Ege, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de 23 Nisan Coşkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4,3 ile sallanan şehrimizde 3 günde 100’ün üzerinde deprem 4,3 ile sallanan şehrimizde 3 günde 100'ün üzerinde deprem
Ev hapsi verilen Mahir Polat’tan endişe verici haber Ev hapsi verilen Mahir Polat'tan endişe verici haber
Fenerbahçe’de 11 futbolcunun bileti kesildi Fenerbahçe'de 11 futbolcunun bileti kesildi
Türk kulüplerinin gözde ismiydi, teknik direktör oldu Türk kulüplerinin gözde ismiydi, teknik direktör oldu
Biri yıllarını verdi, diğeri yeni geldi Muslera ve Osimhen’in rekor kırmasına ramak kaldı Biri yıllarını verdi, diğeri yeni geldi! Muslera ve Osimhen'in rekor kırmasına ramak kaldı
Sivas’ta öğretmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 1 ölü, 2’si ağır 14 yaralı Sivas'ta öğretmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 1 ölü, 2'si ağır 14 yaralı
Elif Gül’ün evine yapılan baskında kapıyı açan Bilgehan Murat Miniç, CHP’den istifa etti Elif Gül'ün evine yapılan baskında kapıyı açan Bilgehan Murat Miniç, CHP'den istifa etti
Van’da katliam gibi kaza: 7 ölü, 12 yaralı Van'da katliam gibi kaza: 7 ölü, 12 yaralı
At üstünde kalp krizi geçiren cirit sporcusu hayatını kaybetti At üstünde kalp krizi geçiren cirit sporcusu hayatını kaybetti
Futbolseverler müjde Kritik maç şifresiz yayınlanacak Futbolseverler müjde! Kritik maç şifresiz yayınlanacak
Putin’in yıllardır gizlediği oğlu ilk kez görüntülendi Putin'in yıllardır gizlediği oğlu ilk kez görüntülendi

13:39 AFAD’dan 6.2’lik deprem sonrası İstanbul halkına kritik uyarı AFAD'dan 6.2'lik deprem sonrası İstanbul halkına kritik uyarı
13:22 İstanbul’daki deprem anı güvenlik kamerasında İstanbul'daki deprem anı güvenlik kamerasında
13:07 Naci Görür’den İstanbul’daki depremlerle ilgili uyarı Naci Görür'den İstanbul'daki depremlerle ilgili uyarı
13:05 İstanbul’daki 6.2’lik deprem sonrası Bakan Yerlikaya’dan ilk açıklama İstanbul'daki 6.2'lik deprem sonrası Bakan Yerlikaya'dan ilk açıklama
12:47 İstanbul’da 6.2 büyüklüğünde deprem İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem
18:39 Gümüşhane’de heyelan meydana geldi, yol ulaşıma kapandı Gümüşhane'de heyelan meydana geldi, yol ulaşıma kapandı
18:38 Dursun Özbek’e yıllar önceki 5. yıldız sözlerini hatırlattılar, bakın ne dedi Dursun Özbek'e yıllar önceki 5. yıldız sözlerini hatırlattılar, bakın ne dedi
18:35 Hindistan’da turistlere silahlı saldırı: 26 ölü Hindistan'da turistlere silahlı saldırı: 26 ölü
18:28 Donald Trump: Gazze inanılmaz önemli bir gayrimenkul, İsrail orayı niye bıraktı anlamıyorum Donald Trump: Gazze inanılmaz önemli bir gayrimenkul, İsrail orayı niye bıraktı anlamıyorum
18:16 Esnaf, yere yatırdığı kişiyi acımasızca dövdü Esnaf, yere yatırdığı kişiyi acımasızca dövdü
18:15 Avrupa’nın devleri bu yıldızın peşinde 50 milyon euroyu veren anında alır Avrupa'nın devleri bu yıldızın peşinde! 50 milyon euroyu veren anında alır
17:53 Bir hafta önce kaybolan kadının yanmış cesedi bulundu Bir hafta önce kaybolan kadının yanmış cesedi bulundu
17:49 10 kişinin hayatını kaybettiği Beluk Apartmanı davasında tutuklama talebi rededild 10 kişinin hayatını kaybettiği Beluk Apartmanı davasında tutuklama talebi rededild
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2025 14:01:24. #7.13#
SON DAKİKA: İzmir'de 23 Nisan Coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.