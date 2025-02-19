İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), isale hattındaki arıza nedeniyle Konak ve Karabağlar ilçelerine 26 saat su verilemeyeceğini duyurdu.
İZSU'dan yapılan açıklamada, Konak ilçesi, Mithatpaşa Caddesi'ndeki isale hattında gerçekleşen arıza nedeniyle su kesintisi yapıldığı bildirildi.
Açıklamada, saat 17.30'da kapatılan vananın, yarın saat 19.30'da açılmasının planlandığı belirtildi.
Su kesintisinden, Konak'ta Güzelyalı, Göztepe, Çankaya, Mithatpaşa, Turgut Reis, Akın Simav, Murat Reis, Kemal Reis, Barbaros, Altıntaş, Çahabey, Kılıç Reis, Güngör, Mehmet Ali Akman, Yeşiltepe mahalleleri ile Karabağlar'da Arap Hasan ve Basın Sitesi mahallelerinin etkileneceği duyuruldu.
Açıklamada, onarımın ardından arızanın büyüklüğüne göre depo seviyelerinin ve su isale hatlarındaki basıncın istenilen seviyeye gelmesinde gecikmeler yaşanabileceği kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › İzmir'de 26 Saat Su Kesintisi - Son Dakika
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