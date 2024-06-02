İzmir'de 46 Bin Öğrenci LGS Sınavına Katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir'de 46 Bin Öğrenci LGS Sınavına Katıldı

İzmir\'de 46 Bin Öğrenci LGS Sınavına Katıldı

İzmir'de, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava 46 bin 25 öğrenci katıldı. Sınav, kent genelinde 177 okulda, 2 bin 909 salonda gerçekleştirildi. Öğrencilerin kimlik belgeleri kontrol edilerek sınav salonlarına alındı. Sınavda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu ve 75 dakika yanıtlama süresi verildi. İkinci oturumda ise matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 soru sorulacak ve öğrencilere 80 dakika süre verilecek. Görevliler, sınav süresince sessiz olmalarını isteyerek okul çevresinde bekleyen velileri uyardı.

02.06.2024 10:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava 46 bin 25 öğrenci katıldı.

Sınav kent genelinde 177 okulda, 2 bin 909 salonda yapıldı.

Salonlara girişte öğrencilerin kimlik belgesi kontrol edildi.

İlk oturumu saat 09.30'da başlayan sınavda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu, 75 dakika yanıtlama süresi verildi.

İkinci oturum ise saat 11.30'da başlayacak. Bu oturumda matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 soru yöneltilecek, öğrencilere 80 dakika süre verilecek.

Görevliler, okul çevresinde bekleyen velilerden sınav süresince sessiz olmalarını istedi.

Kaynak: AA

İzmir, LGS, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de 46 Bin Öğrenci LGS Sınavına Katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:27 Facia kamerada İstanbul Küçükçekmece’deki 3 katlı bina böyle çöktü Facia kamerada! İstanbul Küçükçekmece'deki 3 katlı bina böyle çöktü
10:07 İstanbul Valisi Gül Küçükçekmece’de çöken binayla ilgili son durumu açıkladı İstanbul Valisi Gül Küçükçekmece'de çöken binayla ilgili son durumu açıkladı
09:38 Alman polisi Mehmet’i arıyor Eşini başından vurup gittiği berber dükkanında katliam yaptı Alman polisi Mehmet'i arıyor! Eşini başından vurup gittiği berber dükkanında katliam yaptı
09:00 İstanbul Küçükçekmece’de bina çöktü Enkaz altında kalanlar var İstanbul Küçükçekmece'de bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var
08:26 3 ilçe ve 4 belde de sandıklar tekrar kuruldu 3 ilçe ve 4 belde de sandıklar tekrar kuruldu
09:45 Pazar sabahı korkunç olay İstanbul’da çöken 3 katlı binadan ilk görüntüler geldi Pazar sabahı korkunç olay! İstanbul'da çöken 3 katlı binadan ilk görüntüler geldi
08:41 AK Partili Emin Akbaşoğlu duyurdu Ruhsatsız silahlarla ilgili düzenleme geliyor AK Partili Emin Akbaşoğlu duyurdu! Ruhsatsız silahlarla ilgili düzenleme geliyor
08:00 Erkan Petekkaya, Göcek için Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yardım istedi: Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor Erkan Petekkaya, Göcek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi: Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor
00:46 Ankara’da otomobil düğüne daldı: 4 yaralı Ankara'da otomobil düğüne daldı: 4 yaralı
00:13 ’’Filenin Sultanları’’, Güney Kore’yi mağlup etti ''Filenin Sultanları'', Güney Kore'yi mağlup etti
23:52 Borussia Dortmund’u 2-0 yenen Real Madrid Şampiyonlar Ligi şampiyonu Borussia Dortmund'u 2-0 yenen Real Madrid Şampiyonlar Ligi şampiyonu
23:51 İstanbul’da tekne battı, içindekiler ölümden döndü İstanbul'da tekne battı, içindekiler ölümden döndü
23:49 Mourinho, Fenerbahçeli taraftarlara seslendi: Kadıköy’de buluşuyoruz Mourinho, Fenerbahçeli taraftarlara seslendi: Kadıköy'de buluşuyoruz
23:49 İsrail’de aşırı sağcı bakanlardan Netanyahu’ya tehdit: Savaşı bitirirse hükümeti deviririz İsrail'de aşırı sağcı bakanlardan Netanyahu'ya tehdit: Savaşı bitirirse hükümeti deviririz
22:27 ABD’de FETÖ’cü, canlı yayında Türk gazeteciye saldırdı ABD'de FETÖ'cü, canlı yayında Türk gazeteciye saldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2024 10:41:57. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir'de 46 Bin Öğrenci LGS Sınavına Katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement