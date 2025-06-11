İzmir\'de 5 Şüpheli Terör Propagandası Nedeniyle Gözaltında

İZMİR'de terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları ileri sürülen 5 şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İl Jandarma Komutanlığı Terör Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma yaptı. Sosyal medya hesapları üzerinden DHKP/C, THKP/C, TKP/ML ve DEV-YOL gibi yasa dışı örgütlerin propagandasını yaptığı tespit edilen 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bu sabah harekete geçen ekipler, 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Firari durumdaki 1 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.