İzmir'de 60 Yaş ve Üzerindekiler Üniversiteli Oluyor

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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan İleri Yaş Eylem Planı kapsamında kentte 60 yaş ve üstü bireyler için 3. Yaş Üniversitesi hayata geçiriliyor. 18 Şubat'ta Meslek Fabrikası'nda ders başı yapacak üniversiteliler, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) düzenlenen üniversite tanıtım töreninde kura çekimiyle belirlendi. Kurada adını duyanlar büyük mutluluk yaşarken, sıralamaya giremeyenlerin kaydının bir sonraki öğrenim döneminde yapılacağı duyuruldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yaşlı nüfusu giderek artan kentte yaşam konforunu artırıcı çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda ilgili birimleri ve kent paydaşlarının ortaklığıyla İleri Yaş Eylem Planı'nı hazırlayan Büyükşehir Belediyesi, eylem planının aşamalarından biri olan 3. Yaş Üniversitesi'ni Ege Geriatri Derneği iş birliği ile devreye aldı. 60 yaş ve üstü İzmirlilerin ücretsiz olarak kaydolacağı üniversitede, gönüllü akademisyen ve uzmanlar tarafından pek çok faydalı eğitim verilecek. Teorik eğitimlerin ardından sosyal bir projede yer alarak üniversiteden mezun olacak öğrenciler, kep atma heyecanı da yaşayacak.

İleri yaşlı bireylerin yoğun başvuruda bulunduğu 3. Yaş Üniversitesi için AASSM Büyük Salon'da tanıtım töreni ve kura çekimi gerçekleştirildi. Heyecanları gözlerinden okunan öğrenci adayları, kurada isimlerini görünce büyük mutluluk yaşadı. Kura çekiminde 100 asil, 100 de yedek öğrenci belirlendi. Kurada ismi çıkmayan vatandaşların ise bir sonraki 3. Yaş Üniversitesi'ne kaydolacağı bildirildi.

Ders zili Meslek Fabrikası'nda çalacak

Sağlıklı ve aktif yaşlanmayı desteklemek, hayat boyu öğrenme fırsatlarını ileri yaşlara taşımak için açılan 3. Yaş Üniversitesi, 60 yaş ve üstü yurttaşların hem zihinsel hem de fiziksel olarak aktif kalmasını ve hayatla daha güçlü bir bağ kurmasını amaçlıyor. Üniversitenin ilk ders zili ise 18 Şubat günü Meslek Fabrikası'nda çalacak. Üniversitede öğrencilere gönüllü akademisyen ve uzmanlar tarafından haftada iki gün, günde üçer ders olacak şekilde 6 saat ders verilecek. Ayrıca uygulamalı ve seçmeli dersler de olacak. Sağlıklı Yaşlanma, Yaşlılıkta Sık Görülen Hastalıklar, Psikoloji, Hukuk, Tarih, Arkeoloji, İletişim, Fizik Tedavi ve Egzersiz, Palyatif Bakım ve Evde Bakım, Bahçe Bitkileri gibi derslerin olduğu eğitim programında erkekler için örgü, kadınlar için küçük tamirat, mutfak, Türk Halk ve Sanat Müziği Korosu, Halk Dansları, Psiko Drama, Yoga gibi uygulamalı dersler de verilecek. Dört dönem sürecek eğitimlerin sonunda her öğrenci sosyal projelere de fiziki olarak katılarak mezuniyet hakkı elde edecek ve kep atma sevinci yaşayacak.

"Birlikteyken mutlu olacağız"

Üniversitenin tanıtım törenine katılan İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın göreve geldiği ilk günden bu yana özellikle ileri yaşla ilgili çalışmalara önem verdiğini belirtti. Bu kapsamda İleri Yaş Eylem Planı hazırlandığını ifade eden Okyay, "Yolculuğumuz çok uzun sürecek. Hep beraber çok güzel örnekler oluşturacağımıza inanıyorum. Bu konuyu ve 3. Yaş Üniversitesi'ni çok önemsiyoruz. 60 yaş ve üstü bireylerimizin ayrı ayrı potansiyelleri var. O büyük potansiyelleri topluma kazandırmamak üzücü olur. Burada bunun yapılabilirliğinin örneğini göstermiş olacağız. En önemlisi de birlikteyken mutlu olacağız. Bu mutluluğu hepimiz hak ediyoruz" dedi.

"Türkiye için rehber niteliğinde"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Ahmet Soner Emre ise İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sağlık alanındaki çalışmalarını ve ileri yaşlı bireylere yönelik hizmetlerini anlattı. Emre, "Başkanımız Dr. Cemil Tugay, ileri yaşlı vatandaşlarımıza çok önem veriyor. İzmir İleri Yaş Eylem Planı'nı hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz. Yaşlılık yaşamın bir evresi. Biz hayatın bu evresini aktif ve sağlıklı olarak nasıl geçirebiliriz, buna nasıl katkı sunabiliriz, onun peşindeyiz. Toplumun aktif katılımını destekleyen bir model oluşturmaya çalışıyoruz ve yaşlı dostu bir şehir olma hedefindeyiz. İzmir İleri Yaş Eylem Planı, sadece İzmir için değil, tüm Türkiye için rehber niteliğinde" diye belirtti.

İzmir İleri Yaş Eylem Planı Türkiye'ye örnek olsun

Ege Geriatri Derneği Başkanı Psikolog Mevlüt Ülgen, "Türkiye hızla yaşlanıyor. 2080 yılında nüfusun yüzde 25'i 65 yaş üstü nüfus olacak. Bunun için bu değişime ilişkin politikalar geliştirmek, yaşlı bireylerimizin refahını ve toplumsal katılımını artırmak, aktif ve sağlıklı yaşlanmalarını destekleyen projeleri hayata geçirmek gerekiyor. İzmir İleri Yaş Eylem Planı bu anlamda önemli bir adım. Bu planla ortaya koyduğumuz yaklaşımın tüm Türkiye'ye örnek olması gerekiyor ki bu sosyal politikalar uygulansın. 3. Yaş Üniversitesi'ni 2016 yılından beri Ege Üniversitesi ile sürdürüyoruz. İlk yerel yönetim deneyimini Cemil Tugay Başkan'ın Karşıyaka Belediye Başkanlığı döneminde hayata geçirdik. Bugün de bir büyükşehir belediyesinde 3. Yaş Üniversitesi'nin açılışını yine Cemil Başkan ile yapıyoruz. Cemil Başkan'ın ileri yaşa yönelik bir özeni var. Bu yaklaşımların Türkiye genelinde yayılması gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.

"Önemli olan aktif ve sağlıklı yaşlanmak"

Aynı zamanda Alzheimer Derneği İzmir Şube Başkanı olan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Geriatri Bilim Dalı'ndan Prof. Dr. Sevnaz Şahin de Ege Üniversitesi olarak 2016 yılından bu yana hayata geçirdikleri 3. Yaş Üniversitesi çalışmalarını anlattı. İnsan ömrünün ortalama 80 yıl olduğunu belirten Şahin, aktif ve sağlıklı yaşlanmanın önemini vurguladı. Şahin, "İzmir, yaşlı popülasyonunun güçlü olduğu bir şehir. Yapılanmamızın buna göre olması gerekiyor. 3. Yaş Üniversitesi'nde sağlıklı yaşlanmak için gereken konular üzerine derslerimiz olacak. Kişi hayat boyu öğrenmeye devam ederse, zihni çalıştıracak bilgilere yer verirse daha sağlıklı yaşar. 3. Yaş Üniversitesi'nin çıkış noktası ve temeli tamamen bu" dedi.

"Kimseyi dinlemedim, kayıt oldum"

3'üncü Yaş Üniversitesi'ne kayıt olan 74 yaşındaki Zahide Şenöz, "Üniversiteye internet üzerinden müracaat ettim. Kurada ismim çıkınca çok sevindim, inşallah başarabilirim. Eşim vefat etti, kızım yurt dışında yaşıyor. Evde yalnız yaşıyorum, benim için üniversiteye başlamak önemli. Okumayı çok severim. Kep atacağım için mutluyum. Sevincimi anlatamıyorum. Çevrem 'Yapabilecek misin?' dedi. 'Yapacağım, niye yapamayayım? Evde oturacağıma bir şeyler öğrenirim' dedim. Kızım çok sevindi ve bana destek oldu" dedi.

"Var olduğunu hissetmek için bir fırsat"

62 yaşındaki Aziz Erdinç Ergüvenç ise "Benim bir yakınım ilanı görmüş ve bana yolladı. Ben de hemen başvurdum. Kurada ismim okundu, çok mutlu ve heyecanlıyım. Emekli olanların evde boş durmak yerine bir şeyler yapabilmesi çok güzel bir şey. Bu üniversite de var olduğumuzu hissetmek için bir fırsat" ifadelerini kullandı.

"İnşallah kep de atacağız"

63 yaşındaki Fatma Yeniceli de "Kurada ismim çıktı. Çok mutlu ve çok heyecanlıyım. Öğrenmeye istekliyim. Ders programı çok güzel. Keyifli bir okul yaşamım olacak. İnşallah kep de atacağız. Çevremdeki herkes buraya kayıt olmamı destekledi. Çok güzel bir proje. Bu projeye gönül veren herkesi tebrik ediyorum" diye konuştu.

İzmir giderek yaşlanıyor

Son 50 yıl içinde Türkiye nüfusu üç kat artmasına rağmen yaşlı nüfus neredeyse 10 kat artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'de yaşlı nüfus oranı 2010 yılında yüzde 7,2. iken 2020 yılında yüzde 9.5'e, 2024 yılında ise yüzde 10,6'ya yükseldi. Nüfus projeksiyonlarına göre yaşlı nüfus oranının 2030 yılında yüzde 12,9, 2040 yılında yüzde 16,3, 2060 yılında yüzde 22,6 ve 2080 yılında yüzde 25,6 olacağı öngörülüyor. İzmir ise Türkiye'nin en yaşlı 6. büyükşehri konumunda. 2025 yılı TÜİK verilerine göre 4 milyon 493 bin 242 kişinin yaşadığı İzmir'de, 264 bin 88'i erkek ve 333 bin 916'sı kadın olmak üzere 598 bin 4 kişi 65 yaş ve üstü bireylerden oluşuyor. İzmir'de yaşlı nüfus oranı 2007'de yüzde 8,2 iken, 2018'de yüzde 10,9 'a, 2024'de ise yüzde 13,3'e yükseldi. Geçen yılın eylül ayında İzmir Kalkınma Ajansı tarafından yayımlanan İzmir İli Nüfus Projeksiyonu (2022-2050) çalışmasına göre 2030 itibarıyla kentteki ölüm sayılarının doğum sayılarını geçeceği öngörülüyor. Önemli bulgulara yer veren bu çalışmaya göre yüzde 13,3 olan 65 yaş üzeri yaşlı nüfus oranının 2030'da yüzde 15, 2042'de yüzde 20, 2050'de ise yüzde 23 olması bekleniyor.