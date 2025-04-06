İzmir'de 61. Kütüphaneler Haftası Etkinlikleri Başlıyor

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, 61. Kütüphaneler Haftası kapsamında 7-18 Nisan arasında kent genelinde çok sayıda etkinlik düzenleyecek. "Üreten Kütüphaneler Dönüşen Toplumlar" temasıyla yapılacak kutlamalarda kütüphane açılışları, bilgi yarışmaları, kitap bağışı kampanyaları, atölyeler gibi çok sayıda etkinlik olacak.

Kütüphaneler Haftası, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Şube Müdürlüğü tarafından pek çok etkinlikle kutlanacak. 7-18 Nisan arasında "Üreten Kütüphaneler Dönüşen Toplumlar" temasıyla gerçekleştirilecek kutlamalarda, kentin dört bir yanında panel ve atölyelerin yanı sıra kütüphane açılışları, bilgi yarışmaları, kitap bağışı kampanyaları, söyleşiler, geziler ve konserler yapılacak.

Kütüphaneler Şube Müdürlüğü, hafta boyu kütüphaneleri ziyaret eden çocuk okuyuculara kütüphanelerin ağzından bir mektup takdim ederek "birlikte daha güçlü bir yolculuğa çıkma" çağrısında bulunacak.

Efes gezisi, panel ve imza günü

Kütüphaneler Haftası, yarın 11.30'da antik kütüphanelere dikkat çekmek amacıyla Efes Antik Kenti gezisiyle başlayacak. Katip Çelebi Üniversitesi Bilgi Belge Yönetimi öğrencileri ile yapılacak gezinin ardından saat 14.00'te Selçuk Belediyesi Kent Belleği Toplantı Salonu'nda Üreten Kütüphaneler: Geleceğin Kütüphaneleri ve Yapay Zeka başlıklı panel düzenlenecek. Prof. Dr. Nevzat Özel, Prof. Dr. Hasan Sacit Keseroğlu ve Prof. Dr. Mehmet Ali Akkaya, Pergoman ve Celsus kütüphanelerinden bu yana kütüphanelerin değişimi, dönüşümü ve üretim süreçlerini konuşacak.

Yarın saat 14.00'te Alsancak'ta bulunan Kent Kütüphanesi bahçesinde Kitaplarla Yolculuk, Çocuk Aile Okuma Kulübü projesi kapsamında etkinlik yapılacak. Çocuk kitapları yazarı Mustafa Ünver, öğrenciler ile bir araya gelerek imza günü gerçekleştirecek.

Çocuk Şenliği ve Konak Metro Kütüphanesi açılışı

Hafta kapsamında 8 Nisan Salı saat 10.30'da Kent Kütüphanesi'nde Masal Atölyesi yapılacak. Saat 15.00'te ise Menemen Gençlik Kütüphanesi'nde düzenlenecek Çocuk Şenliği'nde tiyatro gösterisi ve performans sanatları yer alacak.

Konak Metro Kütüphanesi 9 Nisan Çarşamba saat 18.00'de metro istasyonunun Vilayet/İskele çıkışında düzenlenecek törenle açılacak. Türk ve dünya edebiyatından bin 400 kitap ve 12 kişilik çalışma alanı ile hizmete açılacak kütüphanenin girişinde, şair ve yazar Süreyya Berfe'nin kişisel kütüphanesinden bağışladığı 400 kitap ve özel eşyalarından bazıları da sergilenecek.

Kitap bağışı kampanyası, atölye ve gezi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, üç gün boyunca kitap bağış kampanyası düzenleyecek. 9-11 Nisan günleri 13.00-19.00 saatleri arasında İZDENİZ işbirliğinde Konak, Karşıyaka ve Bostanlı vapur iskelelerinde oluşturulacak iletişim noktalarında vapurlardaki kitaplıklar ve yeni açılacak kütüphaneler için kitap bağışı kampanyası yapılacak.

10 Nisan Perşembe saat 10.30'da Kent Kütüphanesi'nde Masal Atölyesi yapılacak, saat 15.30'da Kitapların Işığında Yoga Atölyesi düzenlenecek. 11 Nisan Cuma Matbaadan Kütüphaneye: Kağıdın Yolculuğu başlıklı bir gezi gerçekleştirilecek ve Enki Matbaa, Yakın Kitabevi ile Kent Kütüphanesi ziyaret edilecek.

Atölye, seminer, konser ve bilgi yarışması

Kütüphaneler Haftası kutlamaları kapsamında 12 Nisan Cumartesi saat 10.30'da Kent Kütüphanesi'nde Yusuf Çağlayan ile Sözcük Atölyesi gerçekleştirilecek.

Şato Kütüphanesi'nde ise saat 15.00'te Gençlerle Sınav Kaygısı ve Stres Yönetimi başlıklı seminer düzenlenecek.

14 Nisan Pazartesi saat 14.30'da İzmir Büyükşehir Belediyesi Zübeyde Hanım Huzurevi'nde şiir dinletisi ve Türk Halk Müziği konseri yapılacak. Bostanlı-Konak vapurunda ise Körfezde Bilgi Dalgası başlıklı bilgi yarışması düzenlenecek. 15 Nisan Salı 11.00-16.00 saatleri arasında da Bornova Metro İstasyonu'nda Gezici Kütüphane etkinlikleri düzenlenecek. Akıl Oyunları Atölyesi ise Buca Yahya Kemal Beyatlı Kütüphanesi'nde 16 Nisan Çarşamba saat 14.00'te gerçekleştirilecek.

Ercan Kesal AASSM'de

Kültür 68 Kütüphanesi'nde 17 Nisan Perşembe saat 14.00'te Erişilebilir Kütüphane: Kitaplar Konuşuyor başlıklı etkinlikte engelli bireylerin katılımıyla belirlenen kitaplar, oyun yöntemleriyle okunacak ve yaratıcı drama yöntemleriyle canlandırılacak.

Aynı gün saat 17.30'da Bostanlı-Konak vapurunda Körfezde Bilgi Dalgası başlıklı bilgi yarışması yeniden düzenlenecek. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM) Küçük Salon ise ünlü oyuncu ve yazar Ercan Kesal'ı ağırlayacak. Şehir, Kitap ve Kütüphane başlıklı söyleşi, saat 19.00'da başlayacak. Çocuk kitapları yazarı Aytül Akal da 18 Nisan Cuma saat 16.00'da Kent Kütüphanesi'nde imza günü ve söyleşi gerçekleştirecek.