İzmir'de düzenlenen nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında yakalanan 7 şüpheli tutuklandı.
Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kendilerini "yatırım danışmanı" olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin internet sitesi ve uygulaması üzerinden yüksek kazanç vaadinde bulunarak yaklaşık 2 milyon liralık dolandırıcılık gerçekleştirdikleri öne sürüldü.
Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve suç unsuru ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › İzmir'de 7 Şüpheli Dolandırıcılıktan Tutuklandı - Son Dakika
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