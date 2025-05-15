İzmir'de 75 Suç Örgütü Çökertildi - Son Dakika
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İzmir'de 75 Suç Örgütü Çökertildi

İzmir\'de 75 Suç Örgütü Çökertildi

İzmir Valisi Elban, 2025'in ilk dört ayında düzenlenen 113 operasyonda 75 suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.

15.05.2025 14:54
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İzmir Valisi Süleyman Elban, kent genelinde 2025 yılının ilk dört ayında düzenlenen 113 operasyonda 75 suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.

Vali Elban, Valilik'te düzenlenen toplantıda, 2024 ve 2025 yılının 1 Ocak-30 Nisan tarihlerinde gerçekleşen asayiş ve güvenlik olaylarını değerlendirdi.

Toplantıda, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz ile İl Emniyet Müdürü Celal Sel de hazır bulundu.

İzmir'de asayiş suçlarıyla mücadelede kişilere karşı işlenen suçlara ilişkin geçen nisan ayı boyunca 13 bin 428 olayın gerçekleştiğini kaydeden Elban, bu yılın aynı döneminde ise rakamın 11 bin 732 olduğunu belirterek, yüzde 13'lük bir azalışın yaşandığını belirtti.

Vali Elban, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan 7 bin 595 hükümlünün de yakalanarak adli birimlere teslim edildiğini bildirdi.

Organize suç örgütlerine yönelik yürütülen çalışmalara da değinen Elban, bu kapsamda yılın ilk 4 ayında 113 operasyonun yapıldığını ve 75 suç örgütünün çökertildiğini vurguladı.

Uyuşturucuyla mücadelede çalışmaların kararlılıkla devam ettiğine de dikkati çeken Elban, "Yapılan çalışmalar neticesinde 1066 uyuşturucu imal ve ticaretiyle uğraşan kişilere operasyon yapıldı. Yine kullanıcı ve diğer kişilere yönelik 7 bin 370 olay tespit edildi. Bu kapsamda yılın ilk 4 ayında 9 bin 394 kişi gözaltına alındı, halen bunların 833'ünün tutuklulukları devam ediyor." dedi.

Elban, trafik denetimlerinde ise artış rakamlarının dikkat çektiğini bildirdi.

Düzenli göçmen sayısındaki verileri de paylaşan Elban, "İzmir'de Suriyeli göçmen sayısı 110 bin 461 kişi. Aynı zamanda göçmen kaçakçılığında 4 aylık dönemde 202 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 200 kişi tutuklandı." ifadesini kullandı.

Toplantıda gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Vali Elban, İzmir'de barınaklarda çevreyi ve güvenliği tehdit eden teknelerin kaldırılması için ciddi bir çalışma yürütüldüğü dile getirdi.

İlk aşamada sahipsiz ve yasal süreçleri tamamlanan 205 teknenin tespit edilerek, bu teknelerin 36'sının kaldırıldığını aktaran Elban, diğer teknelerin de kısa zamanda kaldırılacağı bilgisini paylaştı.

Orman yangınları

Vali Elban, kentte ilk orman yangınının definecilerden kaynaklı olarak Bornova'da yaşandığını ve 5 kişinin tutuklandığını anımsatarak, alınan önlemler hakkında şunları söyledi:

"Araç gereç ve personel konusunda eksiklerimizi tamamladık. Yangınla mücadelede yeni personeller de kısa sürede göreve başlayacak. Hava araçlarımızın hepsi geldi. Yerleri hazır, uygulama ve denetimleri yapıldı. Valilikçe kriz merkezinde görev alacak tüm kurum, kuruluşlar ve imkanlar masaya yatırıldı. Hazırlığımız tamam. Önümüzdeki günlerde de ormanlara giriş yasağı, ormanlarda ateş yakılmasıyla ilgili yasak başta olmak üzere orman dışı alanlarda da dikkat edilmesi ve yasak olacak konularda da bir dizi tedbirimizi kamuoyuyla paylaşacağız."

Toplantının ardından Elban, kuvvet komutanlarıyla birlikte Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığının envanterinde yer alan kıyı gözetleme mobil aracı "Deniz-1"i inceledi, araç hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA

Orman Yangınları, Süleyman Elban, Yerel Yönetim, Operasyon, Güvenlik, 3-sayfa, Asayiş, Güncel, Hukuk, izmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de 75 Suç Örgütü Çökertildi - Son Dakika

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