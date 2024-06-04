İzmir'de 80 suç kaydı olan A.K. yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de 80 suç kaydı olan A.K. yakalandı

İzmir'de 80 suç kaydı bulunan ve toplamda 174 yıl hapis cezası ile aranan A.K., polis tarafından yakalandı. A.K., adli işlemler için Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

04.06.2024 08:44
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İZMİR'de, 80 suç kaydı olup, 174 yıl hapis cezası ile aranan A.K. (17), polis tarafından yakalandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 80 suç kaydı bulunan A.K.'nin, Karşıyaka ilçesi İmbatlı Mahallesi'ndeki bir adreste saklandığı bilgisini aldı. Harekete geçen polis, 'Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık, hükümlü veya tutuklunun kaçması' gibi suçlar olmak üzere 9 ayrı dosyadan toplam 174 yıl 1 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı öğrenilen A.K.'yi yakaladı. Gözaltına alınan A.K., adli işlemler için Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaynak: DHA

İzmir, Güvenlik, Suç, Polis, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de 80 suç kaydı olan A.K. yakalandı - Son Dakika

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