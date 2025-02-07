İzmir'de Alacak Meselesi Nedeniyle Cinayet - Son Dakika
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İzmir'de Alacak Meselesi Nedeniyle Cinayet

İzmir\'de Alacak Meselesi Nedeniyle Cinayet

İzmir'in Konak ilçesinde Hakkı Kaya, alacak meselesi yüzünden tartıştığı arkadaşı Abdurrahman Bozkurt'u bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası Kaya tutuklandı.

07.02.2025 15:12  Güncelleme: 15:14
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İZMİR'in Konak ilçesinde Hakkı Kaya (31), alacak meselesi nedeniyle tartıştığı arkadaşı Abdurrahman Bozkurt'u (30) bıçaklayarak öldürdü.

Olay, önceki gün saat 06.00 sıralarında Kadifekale Mahallesi'nde meydana geldi. Telefon alım satım işiyle uğraşan evli ve 1 çocuk babası Abdurrahman Bozkurt ile Hakkı Kaya, sokakta alacak meselesi nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kaya, Bozkurt'u bıçakla yaralayıp, kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Bozkurt ambulansla İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Abdurrahman Bozkurt, kurtarılamadı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Polis, aynı gün olayla ilgili Kaya ile Pınar G.'yi (29), gözaltına aldı. Hakkı Kaya, polisteki ifadesinde Abdurrahman Bozkurt ile arkadaş olduklarını, alacak meselesi nedeniyle cinayeti işlediğini söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Kaya tutuklanırken, Pınar G. serbest bırakıldı.

Haber-Kamera Kadir ÖZEN- Tekin GÜRBULAK İZMİR,

Kaynak: DHA

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