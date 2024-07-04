İzmir'de Asayiş Uygulamalarında 7 Hükümlü Yakalandı

İzmir'de gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Motosikletli Polis Timleri Amirliğine bağlı ekipler, aranan şahıslara yönelik Konak, Bayraklı ve Karşıyaka ilçelerinde uygulama yaptı.
Kontrollerde, 7 kişinin çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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