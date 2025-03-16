İzmir'de Asfalt Seferberliği Devam Ediyor

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kent genelinde ana arterlerde başlattığı asfalt seferberliği devam ediyor. Beş ilçede eş zamanlı olarak çalışan ekipler Gürçeşme Caddesi'ni de yeniliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin başladığı büyük asfalt seferberliği kentin ana arterlerinde devam ediyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda İZBETON ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Gürçeşme Caddesi de yenileniyor. Ekipler, Gürçeşme Caddesi, 1172, 1140, 2215, 1433, 2201/1 sokaklar ile Gaziler Caddesi yan yolunda asfalt serimi ve kaldırım düzenlemesi çalışmalarına başladı.

"Gürçeşme Caddesi'ndeki araç ve yaya trafiği daha konforlu hale gelecek"

Daha konforlu bir ulaşım için 7 gün 24 saat çalıştıklarını belirten Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Merkez Yol İşleri Şube Müdürü Suat Öztürk, "Başkanımızın talimatları doğrultusunda kent genelinde başlattığımız asfaltlama çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Şu an Gürçeşme Caddesi'nde çalışıyoruz. Altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yollarımızı hızlı bir şekilde yeniliyoruz. Çalışmalarımız tamamlandığında Gürçeşme Caddesi'ndeki araç ve yaya trafiği daha konforlu hale gelecek" dedi.

İzmir'in 5 ilçesinde asfalt serimi devam ediyor

Kent genelinde yoğun bir şekilde asfaltlama seferberliğinin sürdüğünü aktaran Öztürk, " Buca, Çiğli, Karabağlar, Konak ve Karşıyaka olmak üzere 5 ilçede asfalt serim çalışmalarımız devam ediyor. İlçe belediyelerimizle koordinasyon halinde, ana yollar öncelikli olmak üzere planlama yapıyoruz. Yurttaşlarımızdan da çok güzel dönüşler alıyoruz. Yapılan çalışmalardan memnunlar. Tüm cadde ve sokakları konforlu bir İzmir hedefliyoruz" diye konuştu.