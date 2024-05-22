İzmir'in Tire ilçesinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi hayatını kaybetti.
İhsaniye Mahallesi Yavuz Selim Caddesi'nde aralarında anlaşmazlık bulunan G.Ç. (31) ile Mehmet Kenar (32) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Mehmet Kenar bıçakla yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kenar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Hakkında suç kayıtları bulunan şüpheli G.Ç, olayda kullandığı bıçakla gözaltına alındı.
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