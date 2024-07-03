İzmir'de, terör örgütü DEAŞ'ın gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 1 Temmuz'da düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelilerin işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan söz konusu şüphelilerin, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 20 Şubat ve 24 Nisan'da düzenlenen operasyonlarda tutuklanan 15 şüpheliyle bağlantılı oldukları tespit edildi.
DEAŞ silahlı terör örgütü içinde ideolojik eğitim aldıkları, tanık ifadeleri ile tespit edilen 9 zanlı, 1 Temmuz'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınmış, şüphelilerin evlerindeki aramalarda dijital materyal ve yasak yayın niteliğindeki dokümanlar ele geçirilmişti.
Son Dakika › Güncel › İzmir'de DEAŞ gençlik yapılanmasına operasyon: 3 tutuklama - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?