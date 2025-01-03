İzmir\'de Denizde Kadın Cesedi Bulundu

Güncel

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde deniz kenarında Goncagül Duman'a (44) ait olduğu belirlenen kadın cesedi bulundu.

Olay, saat 12.30 sıralarında Turan Mahallesi'nde meydana geldi. Sahilde balık tutmaya gelenler, deniz kenarında bir kadını harekesiz görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. İncelemede, cesedin Goncagül Duman'a ait olduğu belirlendi. Savcının incelemesinin ardından cenaze otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.