İzmir'de Devre Mülk Dolandırıcılığı Çetesi Çözüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir'de Devre Mülk Dolandırıcılığı Çetesi Çözüldü

İzmir'de devre mülk dolandırıcılığı yapan suç örgütü üyeleri, 100 milyon lira haksız kazanç sağladı.

20.04.2025 11:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de yaklaşık 100 milyon liralık devre mülk dolandırıcılığının ortaya çıkarıldığı suç örgütü soruşturmasında şüphelilerin daha önce çalıştıkları şirketlerdeki kişisel verileri ele geçirmek suretiyle mağdurlara ulaştıkları belirlendi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının devre mülk sahiplerini yüksek kar vaadiyle ikna edip haksız kazanç sağlayan 25 şüpheli hakkında yürüttüğü soruşturma sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri koordinasyonunda 19 Mart'ta İzmir, İstanbul, Yalova, Balıkesir, Bursa, Manisa ve Muğla'da yakalanan 25 şüpheliden 17'sinin tutuklandığı soruşturmada, suç örgütünün dolandırıcılık yöntemleri deşifre edildi.

Gelen ihbar sonrası ekipler tarafından yaklaşık 4 ay teknik ve fiziki takip yürütüldü.

Polis ekipleri, yaptığı çalışmalar sonucu dolandırıcılık çarkını deşifre etti. Polisin tespitlerine göre, daha önce devre mülk şirketlerinde çalışan şüpheliler, bu sayede devre mülk sahiplerinin kişisel bilgilerine ulaştı.

Ardından yabancı uyruklu kişiler üzerine cep telefonu hattı çıkaran suç örgütü üyeleri, devre mülk sahipleriyle kod isim kullanarak iletişime geçti. Kurdukları paravan şirketler aracılığıyla da mağdurları devre mülk konusunda yurt içi ve dışında yetki sahibi firma olduklarına ikna etti.

Devre mülk sahiplerine "Yabancıların, Türkiye'de vatandaşlık elde edebilmek için mülklerine normalin 10 katından fazla ücret verdiği" anlatıldıktan sonra bu kişiler lüks otellerin lobilerinde, toplantı salonlarında, iş merkezlerinde ve kiraladıkları ofislerde ağırlandı. Böylece devre mülk sahiplerine ciddi ve profesyonel firma izlenimi verildi.

İkna sürecinin ardından anlaşma sağlanan mülk sahiplerinden hisseli tapular tek bir tapu haline dönüştürülmesi gerektiği söylenerek metrekareye göre 300 bin ila 750 bin lira arasında para talep edildi. Mağdurlardan bir bölümü istenen parayı suç örgütü üyelerinin hesaplarına gönderdi.

Kredi puanına bakma bahanesiyle mağdurların telefonunu alıp, kredi çekmişler

Şüpheliler, istenilen bedeli ödemekte güçlük çekenler için bu kez farklı bir dolandırıcılık yöntemini devreye aldı.

Suç örgütü üyeleri, buluştukların mağdurların kredi puanına bakma bahanesiyle cep telefonlarını eline alarak mobil bankacılığa girmelerini sağlayıp daha sonra telefon üzerinden de onlardan habersiz kredi çekerek parayı kurdukları paravan şirketlere aktardı.

Örgütün bu yöntemle yaklaşık 300 kişiyi dolandırdığını değerlendiren polis, zanlıların yaklaşık 100 milyon liralık haksız kazanç sağladığını, şüphelilerin paranın izini kaybettirmek için de paravan şirketlere aktarılan parayla döviz ve altın aldıklarını, mağdurlarla satış sözleşmesi yerine reklam sözleşmesi imzaladığını tespit etti.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Dolandırıcılık, Güvenlik, Ekonomi, 3-sayfa, Finans, Güncel, Hukuk, izmir, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Devre Mülk Dolandırıcılığı Çetesi Çözüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sadece 1 maç kaldı 16 yıl sonra Süper Lig’e dönüyorlar Sadece 1 maç kaldı! 16 yıl sonra Süper Lig'e dönüyorlar
Yenidoğan davasında intihar eden doktor hakkında kritik ihbar: Fırat Sarı tahdit etti Yenidoğan davasında intihar eden doktor hakkında kritik ihbar: Fırat Sarı tahdit etti
Bir il daha demiryoluna kavuşuyor Bir il daha demiryoluna kavuşuyor
Uğruna Bodrum’dan Mardin’in köyüne taşındı 55 milyon liralık malından oldu Uğruna Bodrum'dan Mardin'in köyüne taşındı! 55 milyon liralık malından oldu
Ekipler bile şaşırdı Çöp ev diye diye gittiler, karşılarına 3 dil bilen pilot çıktı Ekipler bile şaşırdı! Çöp ev diye diye gittiler, karşılarına 3 dil bilen pilot çıktı
Eskişehir’de kayda alındı Sokak düğününde skandal görüntü Eskişehir'de kayda alındı! Sokak düğününde skandal görüntü
Fenerbahçe’de unutulan 11.5 milyon euroluk yıldız Fenerbahçe'de unutulan 11.5 milyon euroluk yıldız
Bakanlık bir markayı daha ifşa etti Satılması artık yasak Bakanlık bir markayı daha ifşa etti! Satılması artık yasak
Türkiye’de trafikte artık en çok o araçlardan var Türkiye'de trafikte artık en çok o araçlardan var
Belgrad Ormanı’nda bulunan Ece Gürel’in kesin ölüm nedeni belli oldu Belgrad Ormanı'nda bulunan Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni belli oldu
Zirai don hangi ürünleri vurdu Bakan Yumaklı ’’İlk kez açıklıyorum’’ diyerek tek tek saydı Zirai don hangi ürünleri vurdu? Bakan Yumaklı ''İlk kez açıklıyorum'' diyerek tek tek saydı

21:42 Jose Mourinho, muhabirle tartıştı İlk soruyu duyunca küplere bindi Jose Mourinho, muhabirle tartıştı! İlk soruyu duyunca küplere bindi
21:17 Puan kaybı sonrası Fenerbahçe karıştı Taraftarlar, DJ kabinine bile saldırdı Puan kaybı sonrası Fenerbahçe karıştı! Taraftarlar, DJ kabinine bile saldırdı
21:00 Fenerbahçe, Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı Fenerbahçe, Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı
19:52 Kassam Tugayları, İsrail askerlerini pusuya düşürdü İşte saldırının görüntüleri Kassam Tugayları, İsrail askerlerini pusuya düşürdü! İşte saldırının görüntüleri
18:19 Trump yönetimi, Afrika kıtasından tamamen çekilmeye hazırlanıyor Trump yönetimi, Afrika kıtasından tamamen çekilmeye hazırlanıyor
14:44 Tapu sahipleri dikkat Hakkınızı kaybedebilirsiniz Tapu sahipleri dikkat! Hakkınızı kaybedebilirsiniz
14:41 Prenses Charlotte, geçit töreninde kardeşi Prens Louis’i azarladı Prenses Charlotte, geçit töreninde kardeşi Prens Louis'i azarladı
14:41 Galatasaray’a şampiyonluk için 5 galibiyet yeterli olacak Galatasaray'a şampiyonluk için 5 galibiyet yeterli olacak
14:36 Arda Güler son sırada Real Madrid’i karıştıracak liste açıklandı Arda Güler son sırada! Real Madrid'i karıştıracak liste açıklandı
14:35 Fenomen arkadaşını öldüren oyuncu Sevil Akdağ’ın ifadesi ortaya çıktı Fenomen arkadaşını öldüren oyuncu Sevil Akdağ'ın ifadesi ortaya çıktı
14:31 Trafik kazası geçiren Berk Atan’ın sağlık durumu hakkında yeni haber Trafik kazası geçiren Berk Atan'ın sağlık durumu hakkında yeni haber
14:17 Ünlü şarkıcı, sahnede şarkı söylediği sırada kustu Ünlü şarkıcı, sahnede şarkı söylediği sırada kustu
14:17 Özgür Özel mitinge traktörle geldi Özgür Özel mitinge traktörle geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2025 22:19:01. #7.13#
SON DAKİKA: İzmir'de Devre Mülk Dolandırıcılığı Çetesi Çözüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement