İzmir'de Doğal Gaz Patlaması: 4 Yaralı - Son Dakika
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İzmir'de Doğal Gaz Patlaması: 4 Yaralı

İzmir\'de Doğal Gaz Patlaması: 4 Yaralı

Bornova'da meydana gelen doğal gaz patlamasında 4 kişi yaralandı, yangın sonrası hasar oluştu.

11.05.2025 15:28
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İzmir'in Bornova ilçesinde apartman dairesinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı.

Kazım Dirik Mahallesi 162. Sokak'ta, 7 katlı bir apartmanın dördüncü katındaki dairede doğal gaz kaynaklı olabileceği değerlendirilen patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından dairede yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Dairelerinde mahsur kalan bazı vatandaşlar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Patlamada yaralanan 4 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürülürken, apartman ile çevredeki bazı ev, iş yeri ve araçlarda hasar meydana geldi.

Yaralılardan 3'ü taburcu edildi

Patlamanın ardından yaralanan ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan E.K, R.K. ve A.V. tedavilerinin ardından taburcu edildi.

E.M'nin ise İzmir Şehir Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Patlama nedeniyle hasar alan apartman ile çevredeki bazı iş yerlerinde temizlik ve onarım çalışması yapıldı.

Olayın yaşandığı apartmanın yakınında kafe işleten Metin Deder, AA muhabirine patlama sırasında iş yerinin açık olduğunu söyledi.

İş yerinde müşterilerinin olduğunu anlatan Deder, "Yoğun bir saate denk geldi. İçeride müşteriler vardı. Patlama ve alevle beraber ne olduğunu anlayamadık. Koşuşturmaya başladık. Binaların, kafelerin camları patladı. Hala olayın şokundayım. Çok kötüydü. Tentemizin kapalı olması çok büyük bir şans. Daha kötü sonuçlar olabilirdi ama Allah'a çok şükür herhangi bir şey yok." diye konuştu.

Patlamanın yaşandığı apartmanın 2. katında yaşayan ve patlama sonrası evinde yangın çıkan Mehmet Uras da olay öncesi Anneler Günü dolayısıyla video hazırladığını belirtti.

Yangın nedeniyle evinin kullanılamaz hale geldiğini aktaran Uras, şunları kaydetti:

"Sosyal medyamda Anneler Günü için video paylaşacaktım. Ses olmasın diye pencereyi kapatmıştım. Videomu çekecekken müthiş bir ışık ve ses... Perdelerim havalandı. Allah'tan perdeleri çektim. Yoksa o cam kırıkları beni mahvederdi. Yangında fotoğraf makinesi, ekipmanlarım, bilgisayarlarım, yılların emeği gitti. Canımda, sağlığımda bir şey yok."

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının açıklaması

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından olaya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Olay üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca patlamanın nedeninin ve sorumluların tespiti için derhal soruşturma başlatılmış, bu kapsamda 1 cumhuriyet başsavcıvekili ve 1 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup cumhuriyet savcısının ve görevlendirilen bilirkişi heyetinin olay yerinde incelemeleri devam etmektedir. Olayda yaralanan üç kişi tedavileri tamamlanarak taburcu edilmiş, bir kişinin tedavisi ise devam etmektedir. Soruşturma çok yönlü olarak titizlikle yürütülmektedir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Doğal Gaz Patlaması: 4 Yaralı - Son Dakika

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