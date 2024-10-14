İzmir\'de Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi

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İZMİR'de, kendilerini yatırım danışmanı olarak tanıtan, çok sayıda kişiyi kopya site üzerinden 2 milyon TL dolandıran suç şebekesine yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında, il genelinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Kendilerini kopya site üzerinden yatırım danışmanı olarak tanıtan ve bu yolla toplam 2 milyon TL dolandıran şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonda, çok sayıda dijital materyale el konuldu, 7 şüpheli de gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.